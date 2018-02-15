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Телеканал СТБ / Поздравления с китайским Новым годом 2018

Поздравления с китайским Новым годом 2018

Телеканал СТБ

В 2018-ом году китайский Новый год наступит 16 февраля. Поздравить близких и друзей с праздником можно с помощью оригинальных сообщений! Мы собрали для вас в материале самые интересные и необычные стихи, приуроченные китайскому Новому году.

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кн

***

Восточный Новый Год спешит, идет,

Желанья загадаем, что он принесет?

Стремление к лучшему, уверенность в себе,

И мира людям, всем живущим на Земле!

***

Снова в небе фейерверки,

Снова праздник наступил,

Яркий Новый год китайский

Свой приход провозгласил.

Ты зажги фонарик алый,

Чтоб злых духов отпугнуть,

Сделай шаг навстречу счастью

И продолжи жизни путь!

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***

Фонарики зажгутся

И станет всё, как в сказке,

И звёзды все сойдутся

Для вас в восточный праздник,

Улягутся проблемы

И пышный рой забот.

Сегодня мы встречаем

Китайский Новый год!

kitayskiy-novy-god-2016

***

Новый Год за китайской стеной.

Примем в празднике соучастье,

Его встретим нашей страной.

В Новый Год пожелаю я счастья!

***

Hе будет пусть у вас тревог гнетущих

Долой безрадостный прогноз!

Желаем, чтобы Китайский год грядущий

Одни лишь радости вам всем принес!

китайский-новый-год-2017

***

Ни забот, ни бед не зная

И не ведая хлопот,

Люди празднуют в Китае

Свой особый Новый Год!

Календарь у них древнейший,

Нет такого у других.

Уж давно справляют гейши

Год в традициях своих!

Поздравление с Новым годом на китайском языке:

新年快乐(xīn nián kuài lè) – с Новым годом! (син ньен куай лэ).