PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
Телеканал СТБ / Модные пуховики сезона зима 2018 года

Модные пуховики сезона зима 2018 года

Телеканал СТБ

Зима уже стучится в окна, а это значит, что нужно вооружаться теплыми вещами и удобной обувью. Сложнее всего выбрать верхнюю одежду, потому что существует неизбежная женская проблема: как оставаться красивой и при этом не выглядеть, как капуста. Чтобы быть готовыми к приходу холодов, предлагаем посмотреть новинки модных пуховиков коллекции зима 2018. Мы сделали для вас подборку самых ярких и практичных пуховиков этого сезона.

Пуховики с мехом: стильно и тепло

Классические меховые воротники из енота, песца, чернобурки, как всегда, остаются в тренде. Стильные пуховики с меховой отделкой это прежде всего практичность в ношении такой одежды, современность в стиле и, самое главное, теплоизоляционные свойства пуховика. Новым направлением стоит отметить меховые подкладки, которые часто выделяются в цветовой гамме всего пуховика.656109414

Оригинальные швы в изысканных пуховиках

В этом сезоне как никогда в моде необычные орнаменты из швов, прошитые полоски и ромбы. Удачно подобранные принты превращают такую куртку или пуховик в настоящее творение. Фишкой данного пуховика служит сама ткань. Также не менее ярко смотрятся куртки и без стежки, это матовые и глянцевые пуховики, которые зачастую выполнены в нейтральных тонах: сливовый, бежевый, оливковый.687932428

Цветовая палитра пуховиков 2018

Палитра оттенков пуховиков на осенне-зимний сезон включает в себя большое количество оттенков. Даже если вы сторонник классики, то черное пальто всегда остается в моде. Недалеко от них ушли белые стеганые куртки. А для поклонников ярких и пестрых цветов дизайнеры предлагают множество оттенков красного и синего, рыжего и лимонного, цвета хаки и даже болотного.873853530

Модные лыжные куртки

Вот уже несколько сезонов подряд лыжные куртки не теряют своей популярности. Они, конечно, более объемные, чем обычные пуховики, но при этом достаточно теплые и комфортные. Такие куртки имеют меховый капюшон, который защитит вас от разных погодных условий. Лыжные куртки зачастую выполнены в спокойных тонах: голубой, серый и зеленый.646117882

Куртки в стиле оversize

В новой коллекции дома Fendi были представлены объемные пуховики. У дизайнеров была такая задумка сшить куртки на 12 размера больше, в так называемом стиле оversize. Богатая коллекция пуховиков вместила в себя меховые отделки, асимметричный орнамент и разнообразие пошива.852755760

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как пошить модное пальто-кимоно своими руками