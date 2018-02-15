На первый полуфинал Нацотбора на Евровидение-2018 пришло много звезд СТБ. В перерыве перед объявлением результатов шоу они поделились с нами своими впечатлениями от увиденного и рассказали, за кого из участников болеют больше всего. Подробнее — в нашем материале.

Ведущие и актеры телеканала СТБ пришли на первый полуфинал Нацотбора, чтобы воочию увидеть конкурсантов и поболеть за своего фаворита. Среди известных людей, с которыми нам удалось пообщаться, были: Надежда Матвеева, ведущая «Все буде добре», Татьяна Высоцкая и Вита Евтушина, ведущие «ВІКНА-новини», Юлия Бортник ведущая «Давай поговоримо про секс», а также Алена Алымова, актриса сериала «Поки ми вдома».

Первой, с кем нам посчастливилось поговорить, была Надежда Матвеева. Она сказала, что поражена высоким уровнем шоу и ожидает феерического финала. Также ведущая раскрыла имена своих фаворитов: «Сразу трех выбираю, потому что трое должны пройти до финала: CONSTANTINE, который первым выступал. У него очень красивый голос и он такой харизматичный, хотя достаточно молоденький. Далее — группа The Erised… У них профессиональный уровень и они смогут убедить (европейцев. — Прим. ред.), что украинская музыка лучшая. И KAZKA, несмотря на критику. Я думаю, если они дойдут до финала, то там они со всем справятся на отлично».

Свою коллегу и подругу поддержала ведущая «ВІКНА-новини» Татьяна Высоцкая. Она сказала, что больше всего ей по вкусу пришлась группа The Erised, а также понравилось зажигательное выступление KOZAK SYSTEM.

Ведущая «Давай поговоримо про секс» Юлия Бортник призналась, что оценила выступление Сергея Бабкина, в который раз убедившись в таланте певца. Однако смс не отправляла за него, а вот ее сын сразу схватил телефон и отдал свой голос за исполнителя.

«Я тоже поклонница его (Сергея Бабкина. — Прим. ред.) творчества, и это влияет на то, как ты относишься к выступлениям сегодня. Да, его песня, кажется, не совсем для Евровидения, как говорят жюри, она не запоминается, но она душевная», — резюмировала ведущая.

Вита Евтушина, также ведущая «ВІКНА-новини», рассказала, что, хоть и поражена выступлениями артистов, но с главным фаворитом пока не определилась: «Возможно, он появится во втором отборе. Для себя просто нашла таких любимцев, чьи песни я закачаю на плеер и буду слушать».

По словам актрисы Алены Алымовой, ей конкурс очень понравился.

«The ВЙО — это сплошной позитив. У меня четыре фаворита: The ВЙО, The Erised, LAUD и Бабкин. Я за всех буду отправлять смс», — констатировала Алымова. Напоследок она отметила, что, по ее мнению, в этом году жюри не такое строгое, как в прошлом: «В этом году, наверное, режиссер сказал (жюри. — Прим. ред.), что будьте positive. Но это и хорошо, потому что поддержка всегда нужна, даже если кто-то ошибался», — подытожила актриса.

Надежда Матвеева и Татьяна Высоцкая

Юлия Бортник

Вита Евтушина

Алена Алымова

Все выступления участников Нацотбора на Евровидение-2018 можете смотреть ЗДЕСЬ.

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