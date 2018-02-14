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Телеканал СТБ / Какие украшения в моде зимой 2018

Какие украшения в моде зимой 2018

Телеканал СТБ

Мода — вещь капризная и переменчивая. Однако для тех, кто следует последним тенденциям и постоянно следит за новыми трендами, такой характер только в радость. А как известно, модницы любят меняться и пополнять свои запасы красивыми вещичками. Смотрите, какие модные украшения стоит купить зимой 2018.  

Все думаете, что нам приготовила зима 2018 в виде украшений? Ставьте на массивность и вы не прогадаете. Королевский минимализм остается в прошлом. Отныне на подиум выходят массивные украшения и асимметрия. Дизайнеры решили сделать акцент на деталях, увеличив их в размерах.  Так, серьги вырастут до плеч, станут разными по цвету и фактуре. Неизменными остаются чокеры, которые уже длительное время не покидают шеи известных модниц.

Серьги

Именно это украшение станет актуальным в этом сезоне. Можно будет забыть дома сумку, но не серьги. Не стоит больше переживать по поводу размера и цвета украшений. Зимой 2017–2018 разрешается носить серьги асимметричной формы и даже с разными изображениями. Если вы случайно потеряли пару, не волнуйтесь: вы можете заменить ее серьгой с другого комплекта, которая будет отличаться дизайном и размером. Эти тенденции предложили такие известные марки, как Hellessy, Balenciaga, Elie Saab, Isabel Marant, Maison Margiela, Dolce & Gabbana и другие.

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Браслеты

Судя по последним модным коллекциям, браслеты в этом сезоне также должны бросаться в глаза. Актуальны сложные конструкции с большим количеством камней и цепочек. Многослойность станет не только трендом в одежде, но и в браслетах. Можете смело украшать ваши запястья несколькими браслетами сразу. Максимализм вот главный посыл этого сезона. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МОДНЫЕ ПУХОВИКИ 2018.

Кольца

Если в вашем ящике уже давно завалялись огромные кольца, смело доставайте их и одевайте на пальцы. Дизайнеры заявляют, в этом году и в следующем будет трендово носить объемные кольца, усыпанные камнями и невероятным декором. Кроме того, актуально будет носить по несколько колец одновременно, можно и на одном пальце. На этом настаивают такие известные бренды, как Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Gucci и Jenny Packhman.  

Чокеры

Не спешат покидать верхушку моды чокеры. Теперь это не только молодежное украшение. Чокеры могут носить даже дамы элегантного возраста и молодые женщины. Выбирайте украшение с камнями, бусинами, разнообразным декором в виде надписей и металлом. Мировой бренд Dior убежден, что чокеры украшают женскую шейку и делают ее стильной и элегантной.  

Зимой 20172018 не бойтесь выглядеть ярко и смело. В этом году модные брутальные образы с вызовом и перчинкой.  Поэтому экспериментируйте и не забывайте о максимализме!