Уже завтра, 15 февраля, на телеканале СТБ можно будет посмотреть 3 выпуск 5 сезона «Я соромлюсь свого тіла». В эпизоде ​​зрители увидят новых героев с непростыми проблемами и продолжение нескольких историй лечения сложных пациентов клиники проекта. Подробнее о том, чем удивит и поразит выпуск 3, читайте в нашем материале.

Смотреть онлайн Я соромлюсь свого тіла 5 выпуск 2 от 08.02.2018

Продолжит лечение сложный пациент «Я соромлюсь свого тіла» Ваня Павлюк. У парня генетический недуг – болезнь Олье, которая изуродовала его руки. В прошлом сезоне после всесторонних обследований и многочисленных консультаций было решено, что Ване требуется ампутация обеих рук. Наконец, в конце четвёртого сезона Ване прооперировали левую руку. И вы увидите, как это изменило жизнь парня. Кроме того, пациент начнет процесс протезирования. Справится ли с этим парень и какие новые вызовы ждут его – все это в 3 эпизоде ​​проекта.

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Также вы увидите финал длительного лечения Кати Запорожец, девочки, которую еще в прошлом году в клинику проекта привела мама из-за деформации ушей, и узнаете, выздоровела ли Лариса Феденко, жаловавшаяся на деформацию стоп.

Новую пациентку – Ольгу Руду – примет Людмила Шупенюк. Женщину за помощью заставит обратиться непонятное новообразование на шее, внешне похоже на мужской кадык. Оля очень боится, что это может быть рецидивом лимфомы Ходжкина, рака лимфатической системы, который женщине удалось победить еще в детстве. Оправдаются ли ее страхи? А если и так, то хватит ли Оле сил бороться с раком второй раз?

Еще одной пациенткой Людмилы Шупенюк станет Виктория Маньковская. Женщина страдает из-за груди, которая загадочным образом продолжает увеличиваться после коррекции формы, проведенной 20 лет назад.

А вот на прием к Валерию Ославскому придет Сергей Курочкин из-за, казалось бы, незначительной проблемы – храпа. Но действительно ли этот недуг так безобиден? Второй новой пациенткой Валерия станет Елена Богданова – женщина, сосуды которой поразил варикоз.

И, конечно, не обойдется без эксперимента. Как всегда провокационного и одновременно полезного. Валерий Ославский изучит женскую грудь от «А» до «Я» в компании депутатов украинского парламента. А потом предложит на себе ощутить все прелести женской груди мужской части коллектива «Я соромлюсь свого тіла». И ребята от этого, надо сказать, будут отнюдь не в восторге.

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Позже подключится к эксперименту и Людмила Шупенюк. Она будет отвечать за правильный – с медицинской точки зрения – подбор бюстгальтеров.

Не пропустите 3 выпуск «Я соромлюсь свого тіла»-5 уже завтра в 20:00 на телеканале СТБ!