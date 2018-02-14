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Телеканал СТБ / Vilna: Главное, чтобы мысль, которую мы вложили в песню, была услышана

Vilna: Главное, чтобы мысль, которую мы вложили в песню, была услышана

Телеканал СТБ

Ирина Василенко, выступающая под псевдонимом Vilna, рассказала нам во время прямого включения Нацотбора на Евровидение-2018 на Facebook о своих впечатлениях от выступления и реакцию на критику жюри. Подробности — в нашем материале.  

Vilna, которая выступала во время первого полуфинала на Нацотборе на Евровидение-2018 под номером 7 с песней «Forest song», в перерыве между объявлением оценок жюри и результатов зрительского голосования призналась нам, что расценивает свое выступление на Нацотборе как первый шаг в большом мире шоу-бизнеса.  

«Мне было что сказать, и я уверенно начала свой разговор», — отметила певица.  

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Также она подчеркнула, что ее песня рассказывает о сочетании настоящего и прошлого: «Живи настоящим, но не забывай о своих корнях», — подчеркнула Vilna.

А рогатые звери, в которые были переодеты люди, — это горные духи, символизирующие островок природы на сцене. Также исполнительница отметила, что не сильно волнуется за вероятные результаты конкурса.  

«Главное, чтобы мысль, которую мы вложили в песню, была услышана», — констатировала артистка.  

Добавим, по оценкам жюри, ее песня «Forest song» получила 3 ​​балла. Однако молодую исполнительницу спасла любовь зрителей, поставивших ей 9 баллов.

Все выступления участников Нацотбора на Евровидение-2018 можете смотреть ЗДЕСЬ.

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