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Телеканал СТБ / Участники KOZAK SYSTEM прокомментировали один балл от членов жюри

Участники KOZAK SYSTEM прокомментировали один балл от членов жюри

Телеканал СТБ

Группа KOZAK SYSTEM в первом полуфинале Национального отбора на Евровидение-2018 исполнила песню «Мамай». Выступление было очень энергичным, но увы, впечатлить судей и телезрителей рокерам так и не удалось. В комментарии для сайта stb.ua коллектив поделился впечатлениями от эфира, отреагировал на комментарии судей, а его фронтмен Иван Леньо даже рассказал о своей студенческой симпатии к Джамале.

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До выхода на сцену ребята были настроены лишь на победу. По словам самих музыкантов, своим выступлением они хотели популяризировать образ современного рыцаря: «Мы хотим, чтобы подрастающее поколение не занималось ерундой, а равнялось на таких мужчин, как Казак Мамай!»

Однако в результате, несмотря на энергичное и качественное выступление, коллектив получил минимальный балл от судей и 3 от зрителей. Мы поинтересовались, что же помешало впечатлить членов жюри.

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Вы согласны с комментариями жюри?

Для того, чтобы по достоинству оценить композицию «Мамай», нужно делать это в контексте европейской культуры, нереально популярной на мировых фестивалях.

Такая маленькая страна, как Босния и Герцеговина, порождает группу Dubioza Kolektiv, являющуюся хедлайнером всех фестивалей уровня Sziget. У Польши есть группа Enej, которая поет подобную нам музыку и уже объездила весь мир. Zdob şi Zdub рекламировать не буду, это уже известная нам, украинцам, команда. Группа «Культур Шок» — это американские болгары, играющие музыку, подобную нашей. Одним словом, это очень популярная и правдивая вещь, ведь рядом с роковыми ритмами мы подаем еще и эстетическую эмоцию.

Почему Женя Филатов так отреагировал? Потому что Женя занимается электронной музыкой. Почему Андрею выступление показалось чем-то посредственным? А потому что надо чаще ездить за границу и посещать международные фестивали – чувствовать эту культуру.

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Кажется, что судьи вас слегка разозлили. Это действительно так?

Мы уже говорили: не судите, да не судимы будете. Правильно поступила Джа. Это женщина, которая многое знает. Она могла сказать что-то как хорошее, так и очень плохое. Это культура, и она не имеет объективных критериев осуждения. Джамала поступила по-женски, она похвалила нас как казаков, и за это ей большой респект.

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А что по поводу признания Джамалы? Ведь она сказала, что в студенческие годы была влюблена в Ваню.

Иван Леньо: Если честно, то она мне тоже очень нравилась и продолжает нравиться. Это тот случай, когда между людьми есть любовь на каком-то божественном уровне. Я всегда радуюсь ее успехам, мы с ребятами очень переживали, когда она выступала на Евровидении. Помню, тогда мы были где-то за границей, сидели в пабе и поднимали украинский флаг. Это всегда трогательно, потому что мы давно вышли за пределы такого примитивного отношения «мужчинаженщина». Мы намного выше этого.

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Вердикт судей был неожиданным? Сильно расстроены?

Нет, это предсказуемые вещи, когда участвуешь в каком-то конкурсе и тебя судят подобным образом. Ничего страшного нет – это действительно борьба. И тот путь, который мы прошли за весь период нашей карьеры, позволяет нам существовать независимой творческой единицей.

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