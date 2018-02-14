Группа KOZAK SYSTEM в первом полуфинале Национального отбора на Евровидение-2018 исполнила песню «Мамай». Выступление было очень энергичным, но увы, впечатлить судей и телезрителей рокерам так и не удалось. В комментарии для сайта stb.ua коллектив поделился впечатлениями от эфира, отреагировал на комментарии судей, а его фронтмен Иван Леньо даже рассказал о своей студенческой симпатии к Джамале.

До выхода на сцену ребята были настроены лишь на победу. По словам самих музыкантов, своим выступлением они хотели популяризировать образ современного рыцаря: «Мы хотим, чтобы подрастающее поколение не занималось ерундой, а равнялось на таких мужчин, как Казак Мамай!»

Однако в результате, несмотря на энергичное и качественное выступление, коллектив получил минимальный балл от судей и 3 от зрителей. Мы поинтересовались, что же помешало впечатлить членов жюри.

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Для того, чтобы по достоинству оценить композицию «Мамай», нужно делать это в контексте европейской культуры, нереально популярной на мировых фестивалях.

Такая маленькая страна, как Босния и Герцеговина, порождает группу Dubioza Kolektiv, являющуюся хедлайнером всех фестивалей уровня Sziget. У Польши есть группа Enej, которая поет подобную нам музыку и уже объездила весь мир. Zdob şi Zdub рекламировать не буду, это уже известная нам, украинцам, команда. Группа «Культур Шок» — это американские болгары, играющие музыку, подобную нашей. Одним словом, это очень популярная и правдивая вещь, ведь рядом с роковыми ритмами мы подаем еще и эстетическую эмоцию.

Почему Женя Филатов так отреагировал? Потому что Женя занимается электронной музыкой. Почему Андрею выступление показалось чем-то посредственным? А потому что надо чаще ездить за границу и посещать международные фестивали – чувствовать эту культуру.

Кажется, что судьи вас слегка разозлили. Это действительно так?

Мы уже говорили: не судите, да не судимы будете. Правильно поступила Джа. Это женщина, которая многое знает. Она могла сказать что-то как хорошее, так и очень плохое. Это культура, и она не имеет объективных критериев осуждения. Джамала поступила по-женски, она похвалила нас как казаков, и за это ей большой респект.

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А что по поводу признания Джамалы? Ведь она сказала, что в студенческие годы была влюблена в Ваню.

Иван Леньо: Если честно, то она мне тоже очень нравилась и продолжает нравиться. Это тот случай, когда между людьми есть любовь на каком-то божественном уровне. Я всегда радуюсь ее успехам, мы с ребятами очень переживали, когда она выступала на Евровидении. Помню, тогда мы были где-то за границей, сидели в пабе и поднимали украинский флаг. Это всегда трогательно, потому что мы давно вышли за пределы такого примитивного отношения «мужчина–женщина». Мы намного выше этого.

Вердикт судей был неожиданным? Сильно расстроены?

Нет, это предсказуемые вещи, когда участвуешь в каком-то конкурсе и тебя судят подобным образом. Ничего страшного нет – это действительно борьба. И тот путь, который мы прошли за весь период нашей карьеры, позволяет нам существовать независимой творческой единицей.

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