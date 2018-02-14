Участники группы Pur:Pur, которые выступили в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение-2018, в перерыве перед оглашением результатов конкурса поделились с нами своими впечатлениями и ожиданиями от шоу. Подробности — в нашем материале.

Солистка группы Pur:Pur Ната Смирина призналась, что сильно нервничала перед оглашением результатов.

«Когда выходили, то были на расслабоне, но потом с каждым новым баллом, когда твоего имени там не оказывается… думаешь, что, наверное, я следующий», — сказала Смирина.

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Также музыканты отметили, что не ожидали такого низкого балла от судей для Vilna.

«Я не видела, к сожалению, ни KAZKA, ни Vilna (их выступлений. — Прим. ред.), потому что мы готовились и переживали; не знаю, как они выступили вживую. Но в интернете смотрела, там было очень много голосов за Vilna. Я удивлена», — резюмировала певица.

Напомним, коллектив Pur:Pur выступил на Нацотборе под номером 8 с песней «Fire» и услышал много хороших слов о своем шоу, и хотя группа получила одинаковое количество баллов с VILNA и Сергеем Бабкиным (12), в желаемый финал так и не попала. По правилам конкурса, при одинаковых оценках выигрывает тот, за кого больше отдадут голосов люди.

Все выступления участников Нацотбора на Евровидение-2018 можете смотреть ЗДЕСЬ.

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