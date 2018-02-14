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Телеканал СТБ / Обряды на китайский Новый год 2018: что нужно делать

Обряды на китайский Новый год 2018: что нужно делать

Телеканал СТБ

Китайский Новый год хранит в себе тайны восточной культуры и полон обрядами и ритуалами. В 2018 году он наступит 16 февраля и будет длиться аж 15 дней. Что же нужно делать в период празднования китайского Нового года 2018, чтобы привлечь счастье и благополучие в свой дом?

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В ночь с 15 на 16 февраля жители поднебесной встречают Новый год по восточному календарю. Каждый год эта дата меняется и зависит от Лунного цикла, но неизменными остаются новогодние обряды. Китайцы верят, что благодаря этим ритуалам в доме весь следующий год будут царить любовь, спокойствие и благополучие.

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1) Накануне Нового года украсьте дом в красных тонах, чтобы уберечь всех родных от несчастья и горести. Красный цвет, согласно поверью, защищает от невзгод, поэтому в новогоднюю ночь он должен преобладать не только в декоре, но и одежде всех членов семьи.

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2) Накройте праздничный стол. Обязательно среди блюд должны быть мандарины и апельсины. Важно, чтобы количество цитрусовых на тарелке было парным. Наиболее подходящий вариант — по восемь фруктов на одной посудине.

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3) По китайской традиции, одним из самых сильных обрядов, который привлекает благополучие, является ритуал под названием 108 апельсинов. В новогоднюю ночь вкатите 108 апельсинов (примерно 30 кг) в свою квартиру таким образом, чтобы они попали во все комнаты. И наслаждайтесь «оранжевым ковром» на протяжении суток. Время от времени поднимайте фрукты, при этом повторяя – «любовь в дом», «деньги в дом», «удача в дом» и тд. Спустя 24 часа раздайте апельсины друзьям и родным, сварите варенье, приготовьте свежевыжатый сок или просто съешьте. В восточных культурах 108 считается сакральным числом, поэтому такой обряд обязательно должен принести гармонию и благополучие.

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4) Существует еще один обряд, который можно провести накануне новогодней ночи. Он поможет привлечь в дом деньги. Вам необходимо взять красный лист бумаги и зелёный маркер либо краску. Напишите сумму, которую хотите заработать в грядущем году, затем приклейте монетку в 10 копеек и разрисуйте лист изображениями купюр и монет. После этого сверните рисунок в свиток, оберните золотой и красной лентой и спрячьте в укромное место.

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5) Материальное благополучие принесет и другой обряд. К нему нужно подготовиться. Сшейте небольшой мешочек из красной ткани. В канун новогодней ночи засыпьте его монетками, заранее помыв их под проточной водой. Так вы смоете с денег чужую энергетику. Перевяжите мешочек красной и золотой лентой и поставьте в самую красивую неметаллическую посудину. Засыпьте мешочек рисом, а потом перенесите «денежный источник» в юго-восточную часть квартиры и оставьте в углу комнаты.

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Главное помнить, что китайский Новый год еще один повод собрать всю семью за одним столом и пожелать друг другу счастья, любви и гармонии.

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