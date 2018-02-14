Скоро на календаре март и украинцы перейдут на летнее время. Какого числа следует перевести стрелки часов вперед в 2018 году и как избежать стресса от перемен — читайте в нашем материале!
В последнее воскресенье марта, в ночь с 25 на 26 число, в 3:00 необходимо перевести стрелки часов на один час вперед. В связи с этим встать и лечь спать украинцам придется раньше привычного времени. Такие перемены нередко вызывают стресс у организма, а для некоторых людей перевод на летнее время влечет негативные последствия.
Чтобы этого избежать, стоит подготовиться заранее и следовать нескольким советам.
- Проводить больше времени на свежем воздухе и совершать пешие прогулки.
- Ложиться спать немного раньше привычного.
- Отказаться от жирной и тяжелой пищи, пить больше воды. Старайтесь питаться сбалансировано и отдавать предпочтение свежим продуктам, овощам и фруктам.
- Не перегружать организм. Не берите дополнительную работу и проводите больше времени с родными и близкими.
Начните подготовку к переходу на летнее время 2018 заблаговременно, и новый режим не вызовет у вас никаких сложностей.