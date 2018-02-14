В субботу, 17 февраля состоится второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2018. Посмотреть прямой эфир вы можете на телеканалах СТБ и UА:Перший, а также на нашей странице с онлайн-трансляцией! В прошлые выходные трое артистов уже прошли в финал — VILNA, The Erised и LAUD. Теперь следующая девятка участников будет бороться за право представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе в Лиссабоне. Как голосовать за конкурсантов — читайте в нашем материале.

Во втором полуфинале Нацотбора примут участие:

После того, как все участники Нацотбора представят свои композиции, ведущий объявит старт голосования. Вы сможете отдать свой голос, отправив смс с кодом участника на номер 7766. Или проголосовать бесплатно в приложении «Телепортал». Более детальные правила голосования читайте ЗДЕСЬ.

Коды участников:

INGRET

MELOVIN

JULINOZA

TAYANNA

KADNAY

Yurcash

Mountain Breeze

ILLARIA

DILEMMA

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Напомним, что ведущий Нацотбора на Евровидение-2018, как и в прошлом году, Сергей Притула. Музыкальный продюсер шоу — Руслан Квинта, а судейские кресла займут известные музыканты Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken).

Финал отбора на Евровидение-2018 смотрите онлайн уже 24 февраля в 19:00 на нашем сайте, а также в прямом эфире на телеканалах СТБ или UА:Перший.