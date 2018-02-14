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Телеканал СТБ / Как голосовать за участников Нацотбора на Евровидение-2018

Как голосовать за участников Нацотбора на Евровидение-2018

Телеканал СТБ

В субботу, 17 февраля состоится второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2018. Посмотреть прямой эфир вы можете на телеканалах СТБ и UА:Перший, а также на нашей странице с онлайн-трансляцией! В прошлые выходные трое артистов уже прошли в финал — VILNAThe Erised и LAUD. Теперь следующая девятка участников будет бороться за право представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе в Лиссабоне. Как голосовать за конкурсантов — читайте в нашем материале.

Во втором полуфинале Нацотбора примут участие:

  1. INGRET
  2. MELOVIN
  3. JULINOZA
  4. TAYANNA
  5. KADNAY
  6. Yurcash
  7. Mountain Breeze
  8. ILLARIA
  9. DILEMMA

После того, как все участники Нацотбора представят свои композиции, ведущий объявит старт голосования. Вы сможете отдать свой голос, отправив смс с кодом участника на номер 7766. Или проголосовать бесплатно в приложении «Телепортал». Более детальные правила голосования читайте ЗДЕСЬ.

Коды участников:

INGRETfb_eurovision_artist_10

MELOVINfb_eurovision_artist_11

JULINOZA

fb_eurovision_artist_12

TAYANNAfb_eurovision_artist_13

KADNAY

fb_eurovision_artist_14

Yurcash

fb_eurovision_artist_15

Mountain Breezefb_eurovision_artist_16

ILLARIA

fb_eurovision_artist_17

DILEMMA

fb_eurovision_artist_18

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Напомним, что ведущий Нацотбора на Евровидение-2018, как и в прошлом году, Сергей Притула. Музыкальный продюсер шоу — Руслан Квинта, а судейские кресла займут известные музыканты ДжамалаАндрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken).

Финал отбора на Евровидение-2018 смотрите онлайн уже 24 февраля в 19:00 на нашем сайте, а также в прямом эфире на телеканалах СТБ или UА:Перший.