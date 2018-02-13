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Телеканал СТБ / Жизнь по правилам и без: Оля Полякова и Олег Винник наконец-то вместе 

Жизнь по правилам и без: Оля Полякова и Олег Винник наконец-то вместе 

Телеканал СТБ

Лауреаты премии «Viva! Самые красивые – 2018» судья «Х-фактор»-8 Олег Винник и Оля Полякова украсили обложку известного глянца.  Две недели назад состоялась 10-я юбилейная премия «Viva! Самые красивые – 2018», а страсти по поводу триумфаторов вечера не утихают до сих пор. Обсуждают все: от будоражащих воображение нарядов на красной дорожке до громких высказываний артистов на сцене и пресс-конференции праздничного вечера.

Viva Обложка

За 14 лет своего существования журнал «Viva!» сделал с Олей Поляковой не одно интервью.  Сейчас «Viva!» публикует самые громкие цитаты и правила жизни Оли Поляковой, сказанные в разные годы и впервые выполняет заветное желание многомиллионного фан-клуба ПоляковойВинника, разместив виновников торжества на одной обложке.

Вот что думает по этому поводу обладательница титула «Самая красивая — 2018» Оля Полякова:

«Победили не только самые красивые, — улыбается певица, — но и артисты, которые подходят друг другу по росту, комплекции, целевой аудитории, возрасту, цвету волос и популярности», — прокомментировала Полякова.

В ответ Суперблондинке Винник констатировал:

«Оля неоднократно признавалась, что неравнодушна ко мне. Видимо, так должно было случиться, и мы теперь вместе, на обложке «Viva!», — отметил Олег. — А если серьезно, я ощущаю доброе отношение Оли ко мне, как профессионала к профессионалу. Это уважение артиста, который сам знает, что такое тяжелый труд и какими усилиями достается популярность», — добавил певец.

Отметим, что феномен украинской сцены Олег Винник уже дважды в этом году стал героем обложки журнала «Viva!», несмотря на то, что 2018-й только начался. На этот раз – в статусе самого красивого мужчины страны. По этому случаю популярный глянец предложил читателям взглянуть на путь артиста, собирающего стадионы, который «полностью сделал себя сам». Пришёл к славе и к своему зрителю через живые выступления, а на телевидение попал уже готовой, по-настоящему народной, звездой. Винник сразу дал понять своему зрителю, что он не из тех артистов, которые поддерживают к себе интерес историями о личной жизни и скандальными выходками. Музыкант раскрывается на своих концертах. И уже 7 и 8 марта приглашает своих слушателей в город Бровары «поговорить по душам».