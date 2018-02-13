Звезды подготовили для вас много интересного. Кому-то следует больше экспериментировать, а кому-то проявить щедрость к окружающим. Подробности читайте в нашем гороскопе на февраль 2018 года.

ОВЕН

Овны в феврале скучать в одиночестве не будут. Ваша персона будет находиться в центре внимания, но не стоит быть слишком самовлюбленным. В финансовой сфере следует продумывать каждую покупку, иначе есть все шансы остаться в долгах.

ТЕЛЕЦ

У Тельцов этот месяц будет удачным на заключение очень выгодных сделок. Также в феврале вы встретите человека, который поможет вам реализовать ваши амбиции. Главное – помнить, что только трудом можно добиться высот.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам звезды рекомендуют не бояться экспериментировать. Если вы давно хотели что-то изменить в своей внешности, то дерзайте. На любовном фронте тоже произойдут изменения. Все, кто находятся в статусе одиноких, несомненно, в этом месяце найдут свою вторую половинку.

РАК

Для Раков февраль станет отличным временем для новых начинаний. Пробуйте все сферы, которые вам интересны, и без сомнений занимайтесь этим делом дальше. Скоро вас посетит удача, которая поможет вам пополнить свой семейный бюджет.

ЛЕВ

Львам звезды рекомендуют провести месяц с пользой для себя. Уделяйте как можно больше времени себе и своим желаниям. Также проявите свою щедрость, возьмите участие в благотворительности или помогите одиноким старикам. Ваша помощь вернется к вам в 100% размере.

ДЕВА

Для Дев февраль станет месяцем, в котором вы сможете все для себя решить. Не бойтесь принимать рискованные решения, риск еще никому не помешал. В финансовой сфере нужно будет быть крайне осторожным. Не совершайте глобальных покупок в этом месяце, деньги вам понадобятся в дальнейшем.

ВЕСЫ

Весам нужно быть открытым в кругу друзей. Расскажите о ваших достижениях, откройте тайные планы на будущее. Не бойтесь быть искренними с вашими близкими, возможно, кто-то присоединится к реализации ваших планов.

СКОРПИОН

Для Скорпионов звезды советуют уделить время своим творческим задаткам. Попробуйте себя в новой сфере, развивайте в себе творческую личность – это поможет вам в дальнейшем. В феврале вас ожидает приключение, связанное с вашей деятельностью. Будьте готовы к неожиданному развитию событий.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцов ожидает серьезный подъем по карьерной лестнице. Для этого вам следует не опускать руки и подавать больше идей начальству. Будьте уверены, что ваши старания будут оценены по достоинству.

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КОЗЕРОГ

В феврале Козерогам рекомендуют разобраться в себе. Пересмотрите свой круг общения и планы на будущее, вам необходимо определиться, что вы хотите в жизни. На любовном фронте будет все замечательно. Вы будете чувствовать тепло и поддержку своей второй половинки.

ВОДОЛЕЙ

Для Водолеев февраль будет чудесным месяцем. Вы наконец узнаете, кто в вас тайно влюблен и, возможно, именно с этим человеком сложится ваша жизнь. Звезды рекомендуют вам проводить больше времени со своей семьей, поделитесь своими планами на ближайшее время. Не сомневайтесь, родные поддержат любую вашу идею.

РЫБЫ

Рыбам в этом месяце следует задуматься о своем здоровье. Не откладывайте поход к врачу на последний момент. Также в феврале у вас будет неожиданная встреча, которая способна перевернуть вашу жизнь. Помните, все случайности не случайны.