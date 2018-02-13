Этим вопросом ежегодно задаються тысячи девушек во всем мире. Конечно, не существует единого алгоритма в выборе подарка, ведь все люди разные. И если у вашего избранника есть какое-то хобби – то вам очень повезло. Если же это ваш первый совместный День святого Валентина и вы еще плохо знаете друг друга – выберите один из представленных ниже вариантов.

В этот день не стоит покупать дорогой подарок, намного больше ценится ваше внимание и любовь. Существуют подарки, которые нельзя приобрести, но стоимость их очень велика! Самый простой подарок на 14 февраля — валентинка. Любимому парню можно купить поздравительную любовную открытку или сделать ее самостоятельно. Валентинка может выступать как отдельным подарком, так и дополнением к основному.

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ: Что подарить любимой на День святого Валентина Как же нам, девушкам, повезло, что кухня зачастую в нашем распоряжении! Ведь кулинарный талант тоже может помочь решить проблему с подарком любимому. Практически невозможно отыскать человека, равнодушного к вкусной еде. В этот день приготовить можно все что угодно: начиная от романтического ужина при свечах и заканчивая его любимыми эклерами со сгущенкой. Для того чтобы сделать правильный выбор, несколько дней понаблюдайте за возлюбленным. Если он отчаянный игрок, то его осчастливит новая игровая клавиатура. Парню, который до сих пор мучается с проводами, можно подарить на День влюбленных удобную беспроводную мышку.

Если ваш парень активно занимается спортом, ему можно купить на День влюбленных новый абонемент в спортзал.

Не переживайте, ведь на этот праздник можно дарить практически все. Любимый парень будет рад получить в подарок кожаный ремень или зажигалку, складной нож.

Если ваш молодой человек водит автомобиль, можно купить какую-нибудь безделушку для машины, например, ароматизатор для авто, подставку для стакана, подушку или диск с новым альбомом его любимой группы. Сходите в кинотеатр на ночной сеанс или подберите фильм для просмотра дома. Также не стоит забывать, что в этот день можно и нужно дарить подарки интимного характера. Эротический танец в новом белье запомнится ему надолго. Ну, а если вы не обладаете талантом красиво двигаться, можно заглянуть в один из взрослых магазинов и подобрать что-то особенное к празднику. Но не переусердствуйте, сюрприз должен быть приятным вам обоим.

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