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Телеканал СТБ / Что подарить любимому на День святого Валентина

Что подарить любимому на День святого Валентина

Телеканал СТБ

Этим вопросом ежегодно задаються тысячи девушек во всем мире. Конечно, не существует единого алгоритма в выборе подарка, ведь все люди разные. И если у вашего избранника есть какое-то хобби – то вам очень повезло. Если же это ваш первый совместный День святого Валентина и вы еще плохо знаете друг друга – выберите один из представленных ниже вариантов.

В этот день не стоит покупать дорогой подарок, намного больше ценится ваше внимание и любовь. Существуют подарки, которые нельзя приобрести, но стоимость их очень велика! Самый простой подарок на 14 февраля — валентинка. Любимому парню можно купить поздравительную любовную открытку или сделать ее самостоятельно. Валентинка может выступать как отдельным подарком, так и дополнением к основному.

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ: Что подарить любимой на День святого ВалентинаВалентинкаКак же нам, девушкам, повезло, что кухня зачастую в нашем распоряжении! Ведь кулинарный талант тоже может помочь решить проблему с подарком любимому. Практически невозможно отыскать человека, равнодушного к вкусной еде. В этот день приготовить можно все что угодно: начиная от романтического ужина при свечах и заканчивая его любимыми эклерами со сгущенкой.recepty-na-14-fevraljaДля того чтобы сделать правильный выбор, несколько дней понаблюдайте за возлюбленным. Если он отчаянный игрок, то его осчастливит новая игровая клавиатура. Парню, который до сих пор мучается с проводами, можно подарить на День влюбленных удобную беспроводную мышку.

Если ваш парень активно занимается спортом, ему можно купить на День влюбленных новый абонемент в спортзал.Спортивное питание

Не переживайте, ведь на этот праздник можно дарить практически все. Любимый парень будет рад получить в подарок кожаный ремень или зажигалку, складной нож. 

Если ваш молодой человек водит автомобиль, можно купить какую-нибудь безделушку для машины, например, ароматизатор для авто, подставку для стакана, подушку или диск с новым альбомом его любимой группы.Подарок на день святого ВалентинаСходите в кинотеатр на ночной сеанс или подберите фильм для просмотра дома. Также не стоит забывать, что в этот день можно и нужно дарить подарки интимного характера. Эротический танец в новом белье запомнится ему надолго. Ну, а если вы не обладаете талантом красиво двигаться, можно заглянуть в один из взрослых магазинов и подобрать что-то особенное к празднику. Но не переусердствуйте, сюрприз должен быть приятным вам обоим.

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