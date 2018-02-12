У кого сегодня день ангела? Список именин в период с 12 по 18 февраля 2018

Имя несет судьбу человека, характер, и по нему даже можно узнать о проблемах со здоровьем. Хотите больше узнать о своем или чужом имени — читайте в нашем материале про день ангела с 12 по 18 февраля 2018 года.

12 февраля



Максим



Имя Максим — одно из древнейших в истории. С латинского оно переводится как «самый большой», «величайший». Наиболее известным из святых, который носил это имя, был Максим Грек. Еще с раннего детства Максим очень много путешествовал в надежде получить хорошее образование. Он знал несколько языков, изучал словесность, историю, богословие и философию. В то время князю Василию Иоанновичу понадобился человек, который мог бы заниматься переводом священных книг. Максим Грек был способным юношей и идеально подходил на эту роль, поэтому он попрощался с жизнью инока и приступил к тяжелой работе над священными книгами, следя за их соответствием слову Божьему.



13 февраля



Илья

Имя Илья означает «Мой Бог – Господь», также переводится как «верующий», «крепость Господня» и «сила Божья». Илия был ревностным поборником чистоты веры в Израильском царстве и грозным обличителем идолопоклонства и нечестия. Его деятельность относится к царствованию Ахава, когда гордая и властолюбивая жена слабохарактерного царя, финикиянка Иезавель, решила установить культ Ваала и Астарты. Предание гласит, что истинные ревнители благочестия были изгнаны из страны, и при дворе был учреждён штат жрецов Ваала. Грозным обличителем за попрание святыни явился пророк Илия, который совершал много чудес, чтобы вразумить нечестивого царя.

14 февраля



Тимофей



Кроткий и сдержанный, святой Тимофей был примером послушания и смирения. При этом он был старательным проповедником и воспринимался как добрый воин Иисуса Христа. Он был посланником святого Павла и действенным орудием благодати в управлении Божьими церквями, в исправлении нравов и хранении доброго залога. Святой Тимофей прошел вместе c апостолом Павлом через Фригию и Галатию, помогая ему на всяком месте в проповеди и молитве. Затем, после того как апостолу явилось небесное видение, они отправились в Македонию и проповедовали в Фессалонике и Верии. Второе послание к Тимофею апостол Павел отправил из Рима, ожидая смерти в тюрьме. Он призывал верного ученика прийти к нему и присутствовать при последних минутах его жизни. Тогда святого Тимофея задержали, но вскоре отпустили на свободу. После кончины апостола Тимофей вернулся в свою епархию. Его тело было погребено недалеко от могилы апостола Иоанна. Много лет спустя, в 356 г., его мощи были торжественно перенесены в Константинополь святым Артемием, как и мощи святых апостолов Андрея и Луки. Все они были положены в храме Св. апостолов. Там благодаря им произошли многочисленные чудеса.

15 февраля



Анна



Благоверная княгиня Анна Новгородская была супругой великого князя Ярослава Мудрого. Она дала истинно христианское воспитание всем своим детям, которые отличались крепкой верой в Бога, трудолюбием, правдивостью и ученостью. Ее сын Мстислав впоследствии стал великим князем Киевским, а дочери — королевами западноевропейских государств. Оставив мир, благоверная княгиня ушла в монастырь, где и окончила свои дни в молитве и строгом послушании. Случилось это в 1056 году.

Читайте также: У кого сегодня день ангела? Список именин в период с 22 по 28 января 2018

16 февраля



Василий



Имя Василий пришло к нам с древней Греции. Как ни странно, но оно произошло от слова «басилейос», что в переводе означает «царственный» или «царский». Соответственно, имя применялось к царям и императорам во времена персидских войн. Но вскоре оно распространялось и на другие слои населения. Имя Василий стали носить крестьяне, бояры и священнослужители. Мода на это имя длилась с XV по XIX век. Также оно использовалось и в фольклоре: упоминается в пословицах, в легендах, в песнях и в байках.



17 февраля



Александр



Истории известно немало знатных Александров, но ни один из них не сравниться с такой личностью как Александр Македонский. Тайна его имени гласит, что полная неоднозначными событиями жизнь была предначертана ему судьбой. Существует легенда, якобы Александр родился в ту самую ночь, что и Герострат, чтобы отомстить его потомкам. И спустя несколько лет Александр все-таки совершил тот знаковый подвиг: разорил город Перисполь и сжег дотла главный дворец. Несмотря на то, что это легенда, его имя осталось в истории человечества на века.



18 февраля



Михаил



Михаил – один из главных семи архангелов святой Библии. «Архангел Михаил» состоит из пяти слов: «арх ангел ми ка эл», где каждому из этих слов приводится особое значение. «Арх» означает «старший», «ангел» – «посланник», «ми ка эл» – «подобный Богу». Это можно трактовать как «старший посланник, наделённый полномочиями Эля (одно из имён Бога)». В Ветхом Завете значится, что именно Михаил стал защитником народа Израиля.Также Архангел Михаил считается победителем злых духов, которые в христианстве считались источником болезней. Именно он является главой святого воинства ангелов. В исламе архангела Михаила упоминают как Микаил. Для имени Михаил указываются православные именины. Католические именины – смотрите имя Майкл.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.