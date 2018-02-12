«Наречена для тата»: чем удивит третий выпуск?

В выпуске 3 «Наречена для тата» от 13.02.2018 зрители увидят, как развиваются отношения у участников, а также познакомятся с последней парой. На что готовы мужчины и невесты друг ради друга? Смогут ли девушки найти общий язык с детьми? Об этом и многом другом расскажет третий выпуск «Наречена для тата»!

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В прошлом выпуске «Наречена для тата» зрители увидели свидание Павла и Людмилы. Встреча была очень напряженной и тяжелой для обоих участников. В новом выпуске зрители узнают, как пара справилась со сложной ситуацией и достигла взаимопонимания.

Таня сделала Юре необычное предложение. Девушка решила показать потенциальному жениху, как любит проводить досуг. Понравится ли герою такое времяпровождение? Скоро узнаете.

Михаила и Юлию ожидают некоторые трудности. Пара мужественно справится с испытанием, но как это повлияет на их отношения в дальнейшем?

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Вика впервые будет готовить завтрак для Марата и Арсена. Она приложила все усилия, чтобы результат был приятен и ей, и голодным мужчинам. Смогла девушка достичь цели или нет? Расскажет свежий выпуск «Наречена для тата».

Также в третьем выпуске «Наречена для тата» зрители познакомятся с последней парой участников — Антоном Бауманом и Ангелиной Вакулиной. Чем удивит последняя пара проекта? Станет известно уже завтра!

Смотрите выпуск 3 «Наречена для тата» 13.02.2018 в 20:00 на телеканале СТБ!