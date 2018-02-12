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Телеканал СТБ / Модные теплые платья 2018: как быть леди и не замерзнуть

Модные теплые платья 2018: как быть леди и не замерзнуть

Телеканал СТБ

Женщина должна выглядеть стильно и женственно в любое время года. Платье лучше всего подчеркивает женскую фигуру и делает ее привлекательной и сексуальной.  Если вы считаете, что зимой не стоит носить платье, мы докажем вам обратное. В нашем материале вы узнаете, какие теплые платья выбирать зимой, чтобы всегда оставаться стильной и не замерзнуть.

Платья с приталенным силуэтом

Сейчас в моде платья с приталенным  силуэтом с очерченным или геометрическим кроем. Актуальны широкие плечи и узкая талия. Вы можете с помощью обыкновенного бесформенного платья и ремня создать актуальный образ с приталенным силуэтом.

Платья с рюшами

Последнее время мода на рюши, оборки и воланы не покидает ни один модный показ. Как раз на контрасте с мускулистостью мы уже видим женственность. Воланы и рюши  могут быть разных форм и объемов. Например, у Burberrу они нереальных размеров. Так что такой тренд подойдет на любой вкус.

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Платья длиной миди

Самая актуальная длина этого сезона  — это длина миди. Даже на подиумах мы можем увидеть миди, переходящее в макси. Платья такого типа не заставят вас мерзнуть в холодную погоду. Вы будете всегда выглядеть достойно и чувствовать себя в тепле.

Платья в цвете металлик

Мерцающее золото, металлизированные нити, стразы, глитер и пайетки — просто сногсшибательный выбор. Не думайте, что стразы и пайетки сделают вас нестильной. Наоборот, вы будете выглядеть очень свежо и дорого. Не бойтесь переборщить с золотом и серебром. Это только сделает из вас блистающую конфетку.

Бархатные платья

Бархат все еще остается в моде. На фешн-показах вы можете увидеть такую ткань как вельвет. Она не  только ультрасогревающая, но и безумно стильная. А изумрудные, горчичные оттенки, цвет бордо только добавят яркости в ваш повседневный образ.