Февраль по праву считается самым холодным месяцем зимы. В это время уход за собой требует особого внимания, ведь резкие перепады температур и сильные морозы очень сказываются на состоянии наших волос. От сухих, посеченных концов хочется побыстрее избавиться. Но чтобы знать, в какие дни лучше стричься, а в какие стоит воздержаться от этой процедуры, рекомендуем посмотреть лунный календарь стрижек на февраль 2018 года.

Хотя февраль и самый короткий месяц в году, благоприятных дней для стрижки будет немало. К примеру, стрижка 3 февраля поможет улучшить не только эмоциональное состояние, но и физическое. Волосы не будут расти быстро, но зато станут намного гуще. А вот 24 февраля – один из самых благоприятных дней в месяце, запишитесь к своему любимому мастеру на стрижку или покраску, и он подарит вашим волосам вторую жизнь.

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Благоприятные дни для стрижки волос в феврале: 3, 4, 9, 12, 14, 16, 19, 24, 25, 27, 28 числа.

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Неблагоприятными днями для стрижек, как известно, считаются дни полнолуния. В это время постарайтесь избегать походов в парикмахерскую и повременить с окрашиванием волос. 6 февраля категорически не рекомендуется стричься. По тибетскому календарю, этот день не подходит для стрижек совершенно. А если вы решили подстричь волосы 15 февраля, то новая стрижка может принести лишь плохое настроение и самочувствие.

Неблагоприятные дни для стрижки волос в феврале: 1, 6, 7, 10, 13, 15, 17, 20, 22 числа.

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