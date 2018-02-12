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Телеканал СТБ / График магнитных бурь на февраль 2018: как справляться с плохим самочувствием

График магнитных бурь на февраль 2018: как справляться с плохим самочувствием

Телеканал СТБ

Магнитные бури — порции солнечного ветра, имеющие способность негативно влиять на человеческий организм. И хотя для многих из нас эти периоды проходят незаметно, метеозависимые люди могут ощущать ухудшение общего состояния, головные боли и даже легкое помутнение рассудка. А для того, чтобы всплески солнечной активности не стали для вас неприятным сюрпризом, стоит взглянуть на график магнитных бурь на февраль 2018. Подробнее – в материале.

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По прогнозам метеорологов, в этом месяце ожидается несколько мощных магнитных бурь. Первое магнитное возмущение вы почувствуете 5 февраля. В этот день метеозависимые люди могут ожидать резкое ухудшения самочувствия, а также возникновение проблем с сердцем и сосудами.

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Вторая вспышка ожидается 7 февраля. Хотя эта магнитная буря будет ощутимо слабее первой, люди с хроническими заболеваниями, а также пожилые люди должны быть внимательны к своему здоровью.

10 февраля день наиболее мощных магнитных бурь.  Бессонница и острая головная боль будут преследовать на протяжении дня.

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Что нужно делать во время магнитных бурь

В эти дни наилучшим способом заметно ослабить влияние магнитных бурь помогут прогулки на свежем воздухе. Следите за питанием и употребляйте побольше воды. Если же у вас есть  хронические  заболевания, запаситесь необходимыми лекарствами!

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Что не следует делать во время магнитных бурь

Чтобы чувствовать себя комфортно, постарайтесь избегать серьезных конфликтов и вздоров. Не стоит употреблять алкоголь, а также напитки, содержащие кофеин. Как ни странно, но физические нагрузки также неприемлемы.

Если  правильно использовать эти советы, вы забудете про головные боли и мигрень в дни магнитных бурь!

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