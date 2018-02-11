«Следствие ведут экстрасенсы»: замаскированное убийство

12 февраля 2018 года зрители увидят очередной выпуск программы «Следствие ведут экстрасенсы». В этот раз ясновидящим предстоит расследовать убийство… замаскированное под ДТП. Ясновидящие заставят говорить свидетелей, которые молчали целых два года. Подробнее – в материале.

Марине три годика. Она живет в селе Малая Токмачка неподалеку от Запорожья и очень любит фотографироваться. У родных есть сотни ее фотографий. Но одна из них – особенная. На ней девочка вместе с отцом. Но такой фотографии в жизни Марины больше не будет… ведь осенью 2015 года ее отца не стало.

Мужчина погиб при загадочных обстоятельствах. В тот трагический вечер 12 ноября 2015-го Юрий пошел в кафе посидеть с другом. По словам товарища, они пробыли там несколько часов и распрощались. И Юра домой не вернулся. На рассвете его бездыханное тело обнаружили на проезжей части. По официальной версии произошло ДТП, и мужчину насмерть сбила машина. Вот только ни водителя, ни автомобиля до сих пор не нашли…

Но самым странным в этой истории является не отсутствие машины и виновного водителя, а отсутствие на теле Юрия характерных для такой смерти повреждений. Родные Юры в ДТП не верят и утверждают – Юру убили. Кроме того в версии с убийством был уверен и юрист Михаил Присяжнюк.

Экстрасенсы – последняя надежда семьи узнать правду и восстановить правосудие. За дело возьмутся цыганская ведьма Рубина Цибульская и эмпат Ольга Стогнушенко.

«Было ощущение, что Юрий пришел сюда на место смерти не своими ногами. Кто-то его туда привез. И хотя его убил мужчина, прямое отношение к этому имеет какая-то женщина. Причем… я вижу любовь, чувства», – расскажет, приехав на место инцидента, Ольга Стогнушенко.

На встречу с экстрасенсами по неизвестным причинам не придет жена Юры. Неужели она не хочет разобраться в смерти мужа, отца ее ребенка? Или, может быть, она сама как-то причастна к его убийству?

Также ясновидящие выяснят, что есть некий Максим, парень с криминальным прошлым, который, по словам родных Юрия, задолжал погибшему крупную сумму денег. Неужели парень убил своего друга, чтобы не отдавать долг?

Во время расследования Рубина Цыбульская шокирует: «В свой последний вечер Юра искал деньги, а нашел свою смерть!»

Но кто же на самом деле убил Юрия? У кого в гостях мужчина был в свою последнюю ночь? И почему экстрасенсы выйдут на Анастасию, кассира из супермаркета? Узнайте в понедельник, 12 февраля, в 20:00 на СТБ.

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