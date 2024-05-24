У 9 випуску на кухню проєкту «Прокинься з Ектором»-3 завітає Катерина Пєскова

Вже завтра, 25 травня, о 10:00 на СТБ вийде новий випуск ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором». Найвідоміший шеф-кухар країни Ектор Хіменес-Браво готуватиме нові страви з буденних інгредієнтів разом зі своїми гостями – улюбленцями зі всесвіту «МастерШеф»! Цього разу до Ектора завітає фіналістка «МастерШеф»-6 та «МастерШеф. Професіонали» Катерина Пєскова.

Щосуботи запрошені гості приносять Ектору один інгредієнт, буденний та звичний для продуктового кошика українців, а шеф-кухар надає два ексклюзивні рецепти з нього. Так, Катерина запропонує приготувати нові та небанальні страви з … буряку! Вона переконана, що з цього українського продукту можна зробити набагато більше страв, ніж класичний борщ! І Ектор її підтримає!

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Під час приготування страв ведучий поцікавиться, як змінилося життя гості! Які нові заклади відкрила Катерина? Чим захоплюється поза роботою? Чи вільне серце красуні та чи можна знайти її на сайтах знайомств? Чим полюбляє снідати та який ідеальний сніданок приготує сама собі за 15 хвилин? Не проґавте!

Дивіться прем’єрні випуски улюбленого ранкового шоу «Прокинься з Ектором» щосуботи, о 10:00 на СТБ!

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