Проєкти
Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Серіали
Серіали
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
Всі проєкти
ru
Прокинься з Ектором

Тарт з абрикосом: рецепт від «Прокинься з Ектором»

03.10.2022

До найвідомішого шеф-кухаря країни прийшла королева тартів Катерина Пєскова. У 10 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» готували вишуканий десерт з простих та доступних продуктів. Рецепт приготування від Ектора Хіменеса-Браво читайте у нашому матеріалі.

Тарт з абрикосом: рецеп

«Я завжди працювала з дуже крутими та дорогими інгредієнтами – маракуйя, манго… А зараз складно дістати ці продукти. Я хочу приготувати тарт з локальними продуктами, які не поступатимуться смаком», — забажала Катерина.

Для більшої зручності розіб’ємо спосіб приготування на три етапи: рецепт пісочного тіста, рецепт франджипану та рецепт конфі.

Більше на тему: Протеїновий батончик з вівсянки та сухофруктів: рецепт від «Прокинься з Ектором»

Складові для пісочного тіста:

  • Вершкове масло — 180 г
  • Цукрова пудра — 98 г
  • Борошно — 440 г
  • Яйця — 70 г
  • Сіль — 1,5 г

Рецепт пісочного тіста:

  1. Беремо сіль, борошно, цукрову пудру. Змішуємо інгредієнти. Додаємо охолоджене вершкове масло. Згодом виливаємо 2 яйця. 
  2. Перемішуємо все до утворення тіста.
  3. Готове тісто розкачуємо між двома листами пергаменту.
  4. Ставимо у холодильник аби воно охололо.
  5. Після, охолоджене тісто нарізаємо на смужки для стінок тарта і круглі форми для основи (дна).
  6. Ставимо запікатися у температурі 180 градусів до золотистого кольору. 

Складові для франджипану:

  • Вершкове масло — 90 г
  • Мигдалеве борошно — 90 г
  • Цукор — 90 г

Рецепт франджипану:

  1. Збиваємо вершкове масло, мигдальне борошно і цукор. 
  2. Додаємо яйця.

Складові для конфі:

  • Абрикосове пюре — 100 г
  • Пектин — 2 г
  • Цукор — 30 г

Рецепт конфі:

  1. Змішайте абрикосове пюре, пектин  та цукор.
  2. Варіть на маленькому вогні до однорідної маси.
  3. Не забувайте постійно помішувати конфі, аби воно не пригоріло.

Тарт з абрикосом: рецеп

Рецепт тарту з абрикосом:

  1. Дістаємо готовий тарт і наливаємо туди франджипан.
  2. Викладаємо зверху сирі абрикоси.
  3. Ставимо тарт випікатися ще 6 хвилин. 
  4. Охолоджуємо тарт і виливаємо зверху конфі.

Смачного! 

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Тарт з абрикосом: рецеп
Прокинься з Ектором

Прокинься з Ектором – 10 випуск від 01.10.2022

 Тарт з абрикосом: рецеп
Прокинься з Ектором

«Прокинься з Ектором»: гостею 10 випуску стане Катерина Пєскова

 Тарт з абрикосом: рецеп
Прокинься з Ектором

Протеїновий батончик з вівсянки та сухофруктів: рецепт від «Прокинься з Ектором»

 Тарт з абрикосом: рецеп
Прокинься з Ектором

Прокинься з Ектором – 9 випуск від 24.09.2022

 Тарт з абрикосом: рецеп
Прокинься з Ектором

«Прокинься з Ектором»: гостем 9 випуску стане Пава

 Тарт з абрикосом: рецеп
Прокинься з Ектором

Курка з сезонними овочами в мультиварці: рецепт від «Прокинься з Ектором»
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати