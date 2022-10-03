Тарт з абрикосом: рецепт від «Прокинься з Ектором»
До найвідомішого шеф-кухаря країни прийшла королева тартів Катерина Пєскова. У 10 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» готували вишуканий десерт з простих та доступних продуктів. Рецепт приготування від Ектора Хіменеса-Браво читайте у нашому матеріалі.
«Я завжди працювала з дуже крутими та дорогими інгредієнтами – маракуйя, манго… А зараз складно дістати ці продукти. Я хочу приготувати тарт з локальними продуктами, які не поступатимуться смаком», — забажала Катерина.
Для більшої зручності розіб’ємо спосіб приготування на три етапи: рецепт пісочного тіста, рецепт франджипану та рецепт конфі.
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Складові для пісочного тіста:
- Вершкове масло — 180 г
- Цукрова пудра — 98 г
- Борошно — 440 г
- Яйця — 70 г
- Сіль — 1,5 г
Рецепт пісочного тіста:
- Беремо сіль, борошно, цукрову пудру. Змішуємо інгредієнти. Додаємо охолоджене вершкове масло. Згодом виливаємо 2 яйця.
- Перемішуємо все до утворення тіста.
- Готове тісто розкачуємо між двома листами пергаменту.
- Ставимо у холодильник аби воно охололо.
- Після, охолоджене тісто нарізаємо на смужки для стінок тарта і круглі форми для основи (дна).
- Ставимо запікатися у температурі 180 градусів до золотистого кольору.
Складові для франджипану:
- Вершкове масло — 90 г
- Мигдалеве борошно — 90 г
- Цукор — 90 г
Рецепт франджипану:
- Збиваємо вершкове масло, мигдальне борошно і цукор.
- Додаємо яйця.
Складові для конфі:
- Абрикосове пюре — 100 г
- Пектин — 2 г
- Цукор — 30 г
Рецепт конфі:
- Змішайте абрикосове пюре, пектин та цукор.
- Варіть на маленькому вогні до однорідної маси.
- Не забувайте постійно помішувати конфі, аби воно не пригоріло.
Рецепт тарту з абрикосом:
- Дістаємо готовий тарт і наливаємо туди франджипан.
- Викладаємо зверху сирі абрикоси.
- Ставимо тарт випікатися ще 6 хвилин.
- Охолоджуємо тарт і виливаємо зверху конфі.
Смачного!
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