Тарт з абрикосом: рецепт від «Прокинься з Ектором»

До найвідомішого шеф-кухаря країни прийшла королева тартів Катерина Пєскова. У 10 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» готували вишуканий десерт з простих та доступних продуктів. Рецепт приготування від Ектора Хіменеса-Браво читайте у нашому матеріалі.

«Я завжди працювала з дуже крутими та дорогими інгредієнтами – маракуйя, манго… А зараз складно дістати ці продукти. Я хочу приготувати тарт з локальними продуктами, які не поступатимуться смаком», — забажала Катерина.

Для більшої зручності розіб’ємо спосіб приготування на три етапи: рецепт пісочного тіста, рецепт франджипану та рецепт конфі.

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Складові для пісочного тіста:

Вершкове масло — 180 г

Цукрова пудра — 98 г

Борошно — 440 г

Яйця — 70 г

Сіль — 1,5 г

Рецепт пісочного тіста:

Беремо сіль, борошно, цукрову пудру. Змішуємо інгредієнти. Додаємо охолоджене вершкове масло. Згодом виливаємо 2 яйця. Перемішуємо все до утворення тіста. Готове тісто розкачуємо між двома листами пергаменту. Ставимо у холодильник аби воно охололо. Після, охолоджене тісто нарізаємо на смужки для стінок тарта і круглі форми для основи (дна). Ставимо запікатися у температурі 180 градусів до золотистого кольору.

Складові для франджипану:

Вершкове масло — 90 г

Мигдалеве борошно — 90 г

Цукор — 90 г

Рецепт франджипану:

Збиваємо вершкове масло, мигдальне борошно і цукор. Додаємо яйця.

Складові для конфі:

Абрикосове пюре — 100 г

Пектин — 2 г

Цукор — 30 г

Рецепт конфі:

Змішайте абрикосове пюре, пектин та цукор. Варіть на маленькому вогні до однорідної маси. Не забувайте постійно помішувати конфі, аби воно не пригоріло.

Рецепт тарту з абрикосом:

Дістаємо готовий тарт і наливаємо туди франджипан. Викладаємо зверху сирі абрикоси. Ставимо тарт випікатися ще 6 хвилин. Охолоджуємо тарт і виливаємо зверху конфі.

Смачного!

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