Равлики в буряковому бер блані: рецепт від Наталки Петрик в «Прокинься з Ектором»

Сьогодні Наталка Петрик стала гостем 5 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» 2022. Відтепер до Ектора Хіменеса-Браво приходять зірки проєкту «МастерШеф» в пошуках рецептів, якими можна забезпечити повноцінне харчування українців в сьогоднішніх умовах нестачі продуктів і жорсткої економії. Учасниця шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Наталка Петрик вирішила на кухні відомого шеф-кухаря приготувати равликів в буряковому бер блані. Рецепт – далі в матеріалі!

Інгредієнти:

Равлики – 6 шт.

Часник – 5 г

Чебрець – 3 г

Кріп – 20 г

Петрушка – 20 г

Буряк – 200 г

Вершкове масло – 100 г

Виноградний оцет – 10 г

Перець горошок – 1 г

Лаврове листя – 1 г

Оцет – 10 г

Грибний соус

Спосіб приготування:

Равликів потрібно проварити 5 хв у воді зі звичайним і виноградним оцтом. Потім додати лавровий лист, часник та чебрець. Готуємо начинку. У великій мисці зробіть так званий паштет з кропу, петрушки, додайте масла, грибний соус і перемішати все у блендері. Приготованою начинкою нафаршируйте равликів і відправте в духовку на 5-7 хв. Вижміть із буряка сік, додайте трішки води, равликів, вершкової олії, та томіть це на сковороді. Має вийти запашний буряковий соус. Дістаньте равликів із духовки, полийье все соусом та подавайте на стіл.

Смачного!

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