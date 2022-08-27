Равлики в буряковому бер блані: рецепт від Наталки Петрик в «Прокинься з Ектором»
Сьогодні Наталка Петрик стала гостем 5 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» 2022. Відтепер до Ектора Хіменеса-Браво приходять зірки проєкту «МастерШеф» в пошуках рецептів, якими можна забезпечити повноцінне харчування українців в сьогоднішніх умовах нестачі продуктів і жорсткої економії. Учасниця шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Наталка Петрик вирішила на кухні відомого шеф-кухаря приготувати равликів в буряковому бер блані. Рецепт – далі в матеріалі!
Інгредієнти:
- Равлики – 6 шт.
- Часник – 5 г
- Чебрець – 3 г
- Кріп – 20 г
- Петрушка – 20 г
- Буряк – 200 г
- Вершкове масло – 100 г
- Виноградний оцет – 10 г
- Перець горошок – 1 г
- Лаврове листя – 1 г
- Оцет – 10 г
- Грибний соус
Спосіб приготування:
- Равликів потрібно проварити 5 хв у воді зі звичайним і виноградним оцтом. Потім додати лавровий лист, часник та чебрець.
- Готуємо начинку. У великій мисці зробіть так званий паштет з кропу, петрушки, додайте масла, грибний соус і перемішати все у блендері.
- Приготованою начинкою нафаршируйте равликів і відправте в духовку на 5-7 хв.
- Вижміть із буряка сік, додайте трішки води, равликів, вершкової олії, та томіть це на сковороді. Має вийти запашний буряковий соус.
- Дістаньте равликів із духовки, полийье все соусом та подавайте на стіл.
Смачного!
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