Протеїновий батончик з вівсянки та сухофруктів: рецепт від «Прокинься з Ектором»
До найвідомішого шеф-кухаря країни прийшов переможець проєкту «МастерШеф»-7 та учасник «МастерШеф. Битва сезонів» — Вадим Бжезинський (Пава). У 9 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» готували швидкі та ситні снеки з вівсянки. Рецепт приготування від Ектора Хіменеса-Браво читайте у нашому матеріалі.
«Вівсяні енергетичні батончики — ситний перекус. Інгредієнти для нього знайти дуже просто. Додамо горіхи, сухофрукти та все те, що не псується. Кожен із цих інгредієнтів має велику поживну цінність», — каже та готує Ектор.
Складові:
- Вівсянка — 300 г
- Вершкове масло — 200 г
- Цукор — 100 г
- Кориця — 1 г
- Ванільний цукор — 1 г
- Родзинки — 50 г
- Горіхи — 100 г
- Курага — 50 г
Спосіб приготування протеїнового батончику:
- Розтопіть на гарячій сковороді цукор із вершковим маслом. Додайте ваніль та корицю.
- Топіть суміш поки вона не стане однорідною масою. Додайте до сковорідки вівсянку.
- Тим часом перебийте у блендері горіхи з сухофруктами.
- За готовністю вівсянки, викладіть масу на пергаментний папір у деко. Зверху висипте перебиті горіхи з сухофруктами.
- Поставте все в холодильник до повного застигання.
- Поріжте на шматочки вівсяний снек. Готово!
Більше на тему: Курка з сезонними овочами в мультиварці: рецепт від «Прокинься з Ектором»
Смачного!
Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ