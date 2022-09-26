Протеїновий батончик з вівсянки та сухофруктів: рецепт від «Прокинься з Ектором»

До найвідомішого шеф-кухаря країни прийшов переможець проєкту «МастерШеф»-7 та учасник «МастерШеф. Битва сезонів» — Вадим Бжезинський (Пава). У 9 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» готували швидкі та ситні снеки з вівсянки. Рецепт приготування від Ектора Хіменеса-Браво читайте у нашому матеріалі.

«Вівсяні енергетичні батончики — ситний перекус. Інгредієнти для нього знайти дуже просто. Додамо горіхи, сухофрукти та все те, що не псується. Кожен із цих інгредієнтів має велику поживну цінність», — каже та готує Ектор.

Складові:

Вівсянка — 300 г

Вершкове масло — 200 г

Цукор — 100 г

Кориця — 1 г

Ванільний цукор — 1 г

Родзинки — 50 г

Горіхи — 100 г

Курага — 50 г

Спосіб приготування протеїнового батончику:

Розтопіть на гарячій сковороді цукор із вершковим маслом. Додайте ваніль та корицю. Топіть суміш поки вона не стане однорідною масою. Додайте до сковорідки вівсянку. Тим часом перебийте у блендері горіхи з сухофруктами. За готовністю вівсянки, викладіть масу на пергаментний папір у деко. Зверху висипте перебиті горіхи з сухофруктами. Поставте все в холодильник до повного застигання. Поріжте на шматочки вівсяний снек. Готово!

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Смачного!

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