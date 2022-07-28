Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
Всі проєкти
ru
Прокинься з Ектором

«Прокинься з Ектором»: першим гостем проєкту стане Дмитро Балита

28.07.2022

Читачам сайту STB.UA вже відомо, що канал СТБ готує до ефіру нові випуски ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором». Зовсім скоро до найвідомішого шеф-кухаря країни завітають зірки проєкту «МастерШеф» у пошуках рецептів, якими можна забезпечити повноцінне харчування українців в сьогоднішніх умовах нестачі продуктів й жорсткої економії. Першим гостем шоу стане учасник 10 сезону шоу «МастерШеф» Дмитро Балита. Прем’єра випуску відбудеться 30 липня, в суботу о 10:00. 

Дмитро Балита стане першим гостем проєкту Прокинься з Ектором 2022

Дмитро Балита з перших днів війни розпочав активну волонтерську діяльність. Разом з товаришами він організував прихисток для внутрішніх переселенців у фотостудії, співвласником якої є. За час повномасштабного вторгнення росії в Україну їхня команда надала допомогу понад 800 людям. У студії «Драбина» можуть отримати їжу, дах над головою і тепло всі, хто цього потребує.

На кухні Ектора кухарі будуть готувати локшину в азійському стилі. Які продукти знадобляться? Наскільки швидко та легко можна приготувати цю страву в домашніх умовах? І скільки коштуватимуть інгредієнти?

Нагадаємо, що прем’єрні випуски проєкту виходитимуть на СТБ з 30 липня, щосуботи, у ранковому слоті 10:00. 

Щосуботи Ектор Хіменес-Браво дізнаватиметься у своїх гостей про те, як змінилось їхнє життя після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вони відверто ділитимуться власним досвідом волонтерства, а також звернуться до Ектора за актуальною порадою: на що можна замінити дорогі інгредієнти в тій чи іншій страві, що використовувати замість солі, як з одноманітного набору продуктів кілька днів готувати сніданок, обід та вечерю тощо. Одну з таких страв і готуватимуть Ектор та його гість.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати