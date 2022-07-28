«Прокинься з Ектором»: першим гостем проєкту стане Дмитро Балита

Читачам сайту STB.UA вже відомо, що канал СТБ готує до ефіру нові випуски ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором». Зовсім скоро до найвідомішого шеф-кухаря країни завітають зірки проєкту «МастерШеф» у пошуках рецептів, якими можна забезпечити повноцінне харчування українців в сьогоднішніх умовах нестачі продуктів й жорсткої економії. Першим гостем шоу стане учасник 10 сезону шоу «МастерШеф» Дмитро Балита. Прем’єра випуску відбудеться 30 липня, в суботу о 10:00.

Дмитро Балита з перших днів війни розпочав активну волонтерську діяльність. Разом з товаришами він організував прихисток для внутрішніх переселенців у фотостудії, співвласником якої є. За час повномасштабного вторгнення росії в Україну їхня команда надала допомогу понад 800 людям. У студії «Драбина» можуть отримати їжу, дах над головою і тепло всі, хто цього потребує.

На кухні Ектора кухарі будуть готувати локшину в азійському стилі. Які продукти знадобляться? Наскільки швидко та легко можна приготувати цю страву в домашніх умовах? І скільки коштуватимуть інгредієнти?

Нагадаємо, що прем’єрні випуски проєкту виходитимуть на СТБ з 30 липня, щосуботи, у ранковому слоті 10:00.

Щосуботи Ектор Хіменес-Браво дізнаватиметься у своїх гостей про те, як змінилось їхнє життя після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вони відверто ділитимуться власним досвідом волонтерства, а також звернуться до Ектора за актуальною порадою: на що можна замінити дорогі інгредієнти в тій чи іншій страві, що використовувати замість солі, як з одноманітного набору продуктів кілька днів готувати сніданок, обід та вечерю тощо. Одну з таких страв і готуватимуть Ектор та його гість.

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