Проєкти
Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Сериалы
Сериалы
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
Всі проєкти
ru
Прокинься з Ектором

«Прокинься з Ектором»: гостею 10 випуску стане Катерина Пєскова

30.09.2022

Завтра, 1 жовтня, Ектор знову вранці одягне свій кітель. Найвідомішого шеф-кухаря країни відвідає учасниця «МайстерШеф»-6 Катерина Пєскова. Вона знаходиться у пошуку рецепту смачного тарта з простих продуктів. У 10 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» будуть створювати нове поєднання фруктових уподобань. Тож не пропустіть у суботу, 1 жовтня, новий випуск проєкту «Прокинься з Ектором» о 10:00 на телеканалі СТБ.

Прокинься з Ектором 10 випуск: анонс від 01.10.2022

«Я завжди працювала з дуже крутими та дорогими інгредієнтами – маракуйя, манго… А зараз складно дістати ці продукти. Я хочу приготувати тарт з локальними продуктами, які не поступатимуться смаком», — розповість Катерина.

Нагадаємо, що прем’єрні випуски проєкту виходитимуть на СТБ щосуботи, у ранковому слоті о 10:00. 

Щосуботи Ектор Хіменес-Браво дізнаватиметься у своїх гостей про те, як змінилось їхнє життя після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вони відверто ділитимуться власним досвідом волонтерства, а також звернуться до Ектора за актуальною порадою: на що можна замінити дорогі інгредієнти в тій чи іншій страві, що використовувати замість солі, як з одноманітного набору продуктів кілька днів готувати сніданок, обід та вечерю тощо. Одну з таких страв і готуватимуть Ектор та його гість.

Більше на тему: Протеїновий батончик з вівсянки та сухофруктів: рецепт від «Прокинься з Ектором»

Прокинься з Ектором 10 випуск: анонс від 01.10.2022

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Прокинься з Ектором 10 випуск: анонс від 01.10.2022
Прокинься з Ектором

Протеїновий батончик з вівсянки та сухофруктів: рецепт від «Прокинься з Ектором»

 Прокинься з Ектором 10 випуск: анонс від 01.10.2022
Прокинься з Ектором

Прокинься з Ектором – 9 випуск від 24.09.2022

 Прокинься з Ектором 10 випуск: анонс від 01.10.2022
Прокинься з Ектором

«Прокинься з Ектором»: гостем 9 випуску стане Пава

 Прокинься з Ектором 10 випуск: анонс від 01.10.2022
Прокинься з Ектором

Курка з сезонними овочами в мультиварці: рецепт від «Прокинься з Ектором»

 Прокинься з Ектором 10 випуск: анонс від 01.10.2022
Прокинься з Ектором

Прокинься з Ектором – 8 випуск від 17.09.2022

 Прокинься з Ектором 10 випуск: анонс від 01.10.2022
Прокинься з Ектором

«Прокинься з Ектором»: гостем 8 випуску стане Олександр Горчаков
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати