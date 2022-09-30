«Прокинься з Ектором»: гостею 10 випуску стане Катерина Пєскова

Завтра, 1 жовтня, Ектор знову вранці одягне свій кітель. Найвідомішого шеф-кухаря країни відвідає учасниця «МайстерШеф»-6 Катерина Пєскова. Вона знаходиться у пошуку рецепту смачного тарта з простих продуктів. У 10 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» будуть створювати нове поєднання фруктових уподобань. Тож не пропустіть у суботу, 1 жовтня, новий випуск проєкту «Прокинься з Ектором» о 10:00 на телеканалі СТБ.

«Я завжди працювала з дуже крутими та дорогими інгредієнтами – маракуйя, манго… А зараз складно дістати ці продукти. Я хочу приготувати тарт з локальними продуктами, які не поступатимуться смаком», — розповість Катерина.

Нагадаємо, що прем’єрні випуски проєкту виходитимуть на СТБ щосуботи, у ранковому слоті о 10:00.

Щосуботи Ектор Хіменес-Браво дізнаватиметься у своїх гостей про те, як змінилось їхнє життя після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вони відверто ділитимуться власним досвідом волонтерства, а також звернуться до Ектора за актуальною порадою: на що можна замінити дорогі інгредієнти в тій чи іншій страві, що використовувати замість солі, як з одноманітного набору продуктів кілька днів готувати сніданок, обід та вечерю тощо. Одну з таких страв і готуватимуть Ектор та його гість.

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