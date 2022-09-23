«Прокинься з Ектором»: гостем 9 випуску стане Пава

Завтра, 24 вересня, Ектор знову вранці одягне свій кітель. Найвідомішого шеф-кухаря країни відвідає переможець 7 сезону «МайстерШеф», а також учасник «МайстерШеф. Битва сезонів» — Вадим Бжезинський (Пава). Він зіткнувся з проблемою – як приготувати швидкий перекус для військових. У 8 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» готуватимуть снек із простих та корисних продуктів. Тож не пропустіть у суботу, 24 вересня, новий випуск проекту «Прокинься з Ектором» о 10:00 на телеканалі СТБ.

«Сьогодні ми готуватимемо вівсяні енергетичні батончики. Інгредієнти до них знайти дуже легко. Сама вівсянка дешева, доступна та калорійна. Додамо горіхи, сухофрукти та все те, що не псується. Кожен із цих інгредієнтів має велику поживну цінність», — розповість Ектор.

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Нагадаємо, що прем’єрні випуски проєкту виходитимуть на СТБ щосуботи, у ранковому слоті о 10:00.

Щосуботи Ектор Хіменес-Браво дізнаватиметься у своїх гостей про те, як змінилось їхнє життя після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вони відверто ділитимуться власним досвідом волонтерства, а також звернуться до Ектора за актуальною порадою: на що можна замінити дорогі інгредієнти в тій чи іншій страві, що використовувати замість солі, як з одноманітного набору продуктів кілька днів готувати сніданок, обід та вечерю тощо. Одну з таких страв і готуватимуть Ектор та його гість.

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