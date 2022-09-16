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Прокинься з Ектором

«Прокинься з Ектором»: гостем 8 випуску стане Олександр Горчаков

16.09.2022

Завтра, 17 вересня, Ектор знову вранці одягне свій кітель. Найвідомішого шеф-кухаря країни відвідає Олександр Горчаков. Він перебуває у пошуках рецепту, яким можна забезпечити повноцінне харчування українців у сьогоднішніх умовах нестачі продуктів та жорсткої економії. У 8 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» готуватимуть страви у мультиварці. Тож не пропустіть у суботу, 17 вересня, новий випуск проєкту «Прокинься з Ектором» о 10:00 на телеканалі СТБ.

Прокинься з Ектором 8 випуск: анонс від 17.09.2022

З першого дня війни Олександр розгорнув волонтерську діяльність у своєму ресторані у Вінниці. Саме там і зіткнувся з проблемою: що готувати швидко, смачно і поживно. Тож щоб нагодувати сотню біженців і військвих, почав використовувати мультиварку. Але ідеї вже скінчилися. Тож кухар звернувся до Ектора. 

«Мультивака — це скарб. У вмілих руках вона перетворюється на лампу Аладина. Сьогодні ми розширимо арсенал. Приготуємо дуже просту, але поживну страву. Це буде ніжна курка з ідельаним поєднанням овочів», — скаже Ектор. 

Нагадаємо, що прем’єрні випуски проєкту виходитимуть на СТБ щосуботи, у ранковому слоті о 10:00. 

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Прокинься з Ектором 8 випуск: анонс від 17.09.2022

Щосуботи Ектор Хіменес-Браво дізнаватиметься у своїх гостей про те, як змінилось їхнє життя після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вони відверто ділитимуться власним досвідом волонтерства, а також звернуться до Ектора за актуальною порадою: на що можна замінити дорогі інгредієнти в тій чи іншій страві, що використовувати замість солі, як з одноманітного набору продуктів кілька днів готувати сніданок, обід та вечерю тощо. Одну з таких страв і готуватимуть Ектор та його гість.

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