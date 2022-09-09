«Прокинься з Ектором»: гостем 7 випуску стане Алік Мкртчян

Завтра, 10 вересня, Ектор знову вранці одягне свій кітель. Найвідомішого шеф-кухаря країни відвідає справжній гуру м’яса – Алік Мкртчян. Він перебуває у пошуках рецепту, яким можна забезпечити повноцінне харчування українців у сьогоднішніх умовах нестачі продуктів та жорсткої економії. У 7 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» робитимуть напівфабрикати — деруни. Тож не пропустіть у суботу, 10 вересня, новий випуск проэкту «Прокинься з Ектором» о 10:00 на телеканалі СТБ.

Напівфабрикати – справжній виклик для Ектора. Однак сьогодні важливо мати продукти, які можна швидко та смачно приготувати. Стояти довго у плити можливості немає, адже будь-якої миті може прозвучати звук сирени. Вихід – напівфабрикати, які не забирають багато часу.

«Не вигадуватиму велосипед. Візьмемо за основу добре відому страву — деруни. Будуть вони із м’ясним дюкселем. Це все буде напівфабрикатом, який можна буде приготувати за лічені хвилини», — зазначив Ектор.

Нагадаємо, що прем’єрні випуски проєкту виходитимуть на СТБ щосуботи, у ранковому слоті о 10:00.

Щосуботи Ектор Хіменес-Браво дізнаватиметься у своїх гостей про те, як змінилось їхнє життя після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вони відверто ділитимуться власним досвідом волонтерства, а також звернуться до Ектора за актуальною порадою: на що можна замінити дорогі інгредієнти в тій чи іншій страві, що використовувати замість солі, як з одноманітного набору продуктів кілька днів готувати сніданок, обід та вечерю тощо. Одну з таких страв і готуватимуть Ектор та його гість.

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