«Прокинься з Ектором»: гостем 6 випуску стане Владислав Якимець
Завтра, 3 вересня, до найвідомішого шеф-кухаря країни завітає зірка проєкту «МастерШеф» Владислав Якимець. Він знаходиться у пошуках рецепту, яким можна забезпечити повноцінне харчування українців в сьогоднішніх умовах нестачі продуктів і жорсткої економії. У 6 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» будуть випікати хліб. Тож не пропустіть цієї суботи, 3 вересня, новий випуск проєкту «Прокинься з Ектором» о 10:00 на телеканалі СТБ.
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Владислав Якимець звернувся по допомогу до Ектора. Мета: навчитися випікати хліб швидко та просто, а результат отримати як із кращої пекарні. Чи можливо це? Звісно! Разом кухарі пектимуть унікальний продукт, доступний кожній господині.
- Також Владислав розповість, чим зараз займається?
- Якими секретами готування володіє?
- Як допомагає українцям?
- І оцінить результат хліба випеченого на кухні у Ектора.
Нагадаємо, що прем’єрні випуски проєкту виходитимуть на СТБ щосуботи, у ранковому слоті о 10:00.
Щосуботи Ектор Хіменес-Браво дізнаватиметься у своїх гостей про те, як змінилось їхнє життя після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вони відверто ділитимуться власним досвідом волонтерства, а також звернуться до Ектора за актуальною порадою: на що можна замінити дорогі інгредієнти в тій чи іншій страві, що використовувати замість солі, як з одноманітного набору продуктів кілька днів готувати сніданок, обід та вечерю тощо. Одну з таких страв і готуватимуть Ектор та його гість.
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