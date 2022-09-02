«Прокинься з Ектором»: гостем 6 випуску стане Владислав Якимець

Завтра, 3 вересня, до найвідомішого шеф-кухаря країни завітає зірка проєкту «МастерШеф» Владислав Якимець. Він знаходиться у пошуках рецепту, яким можна забезпечити повноцінне харчування українців в сьогоднішніх умовах нестачі продуктів і жорсткої економії. У 6 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» будуть випікати хліб. Тож не пропустіть цієї суботи, 3 вересня, новий випуск проєкту «Прокинься з Ектором» о 10:00 на телеканалі СТБ.

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Владислав Якимець звернувся по допомогу до Ектора. Мета: навчитися випікати хліб швидко та просто, а результат отримати як із кращої пекарні. Чи можливо це? Звісно! Разом кухарі пектимуть унікальний продукт, доступний кожній господині.

Також Владислав розповість, чим зараз займається?

Якими секретами готування володіє?

Як допомагає українцям?

І оцінить результат хліба випеченого на кухні у Ектора.

Нагадаємо, що прем’єрні випуски проєкту виходитимуть на СТБ щосуботи, у ранковому слоті о 10:00.

Щосуботи Ектор Хіменес-Браво дізнаватиметься у своїх гостей про те, як змінилось їхнє життя після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вони відверто ділитимуться власним досвідом волонтерства, а також звернуться до Ектора за актуальною порадою: на що можна замінити дорогі інгредієнти в тій чи іншій страві, що використовувати замість солі, як з одноманітного набору продуктів кілька днів готувати сніданок, обід та вечерю тощо. Одну з таких страв і готуватимуть Ектор та його гість.

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