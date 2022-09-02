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Прокинься з Ектором

«Прокинься з Ектором»: гостем 6 випуску стане Владислав Якимець

02.09.2022

Завтра, 3 вересня, до найвідомішого шеф-кухаря країни завітає зірка проєкту «МастерШеф» Владислав Якимець. Він знаходиться у пошуках рецепту, яким можна забезпечити повноцінне харчування українців в сьогоднішніх умовах нестачі продуктів і жорсткої економії. У 6 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» будуть випікати хліб. Тож не пропустіть цієї суботи, 3 вересня, новий випуск проєкту «Прокинься з Ектором» о 10:00 на телеканалі СТБ.

Прокинься з Ектором 6 випуск: анонс від 03.09.2022

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Владислав Якимець звернувся по допомогу до Ектора. Мета: навчитися випікати хліб швидко та просто, а результат отримати як із кращої пекарні. Чи можливо це? Звісно! Разом кухарі пектимуть унікальний продукт, доступний кожній господині.

  • Також Владислав розповість, чим зараз займається?
  • Якими секретами готування володіє?
  • Як допомагає українцям?
  • І оцінить результат хліба випеченого на кухні у Ектора.

Нагадаємо, що прем’єрні випуски проєкту виходитимуть на СТБ щосуботи, у ранковому слоті о 10:00. 

Щосуботи Ектор Хіменес-Браво дізнаватиметься у своїх гостей про те, як змінилось їхнє життя після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вони відверто ділитимуться власним досвідом волонтерства, а також звернуться до Ектора за актуальною порадою: на що можна замінити дорогі інгредієнти в тій чи іншій страві, що використовувати замість солі, як з одноманітного набору продуктів кілька днів готувати сніданок, обід та вечерю тощо. Одну з таких страв і готуватимуть Ектор та його гість.

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