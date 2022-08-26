«Прокинься з Ектором»: гостем 5 випуску стане Наталка Петрик

Канал СТБ випускає в ефір нові випуски ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором». До найвідомішого шеф-кухаря країни приходять зірки проєкту «МастерШеф» у пошуках рецептів, якими можна забезпечити повноцінне харчування українців в сьогоднішніх умовах нестачі продуктів і жорсткої економії. П‘ятим гостем шоу стане учасниця проєкту «МастерШеф. Битва Сезонів» Наталка Петрик. Не пропустіть цієї суботи, 27 серпня, 5 випуск проєкту «Прокинься з Ектором» о 10:00 на телеканалі СТБ.

Наталка Петрик – одна з найяскравіших учасниць шоу «МастерШеф. Битва Сезонів». У ранковому шоу «Прокинься з Ектором» дівчина хоче приготувати страву високої кухні з простих продуктів. Разом з Ектором вони готуватимуть равликів в буряковому бер блані.

Нагадаємо, що прем’єрні випуски проєкту виходитимуть на СТБ щосуботи, у ранковому слоті о 10:00.

Щосуботи Ектор Хіменес-Браво дізнаватиметься у своїх гостей про те, як змінилось їхнє життя після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вони відверто ділитимуться власним досвідом волонтерства, а також звернуться до Ектора за актуальною порадою: на що можна замінити дорогі інгредієнти в тій чи іншій страві, що використовувати замість солі, як з одноманітного набору продуктів кілька днів готувати сніданок, обід та вечерю тощо. Одну з таких страв і готуватимуть Ектор та його гість.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ