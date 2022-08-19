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Прокинься з Ектором

«Прокинься з Ектором»: гостем 4 випуску стане Андрій Колісник

19.08.2022

Канал СТБ випускає в ефір нові випуски ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором».  До найвідомішого шеф-кухаря країни приходять зірки проєкту «МастерШеф» у пошуках рецептів, якими можна забезпечити повноцінне харчування українців в сьогоднішніх умовах нестачі продуктів і жорсткої економії. Четвертим гостем шоу стане учасник проєкту «МастерШеф. Битва Сезонів» Андрій Колісник. Не пропустіть цієї суботи, 20 серпня, 4 випуск проєкту «Прокинься з Ектором» о 10:00 на телеканалі СТБ.

Андрій Колесник стане четвертим гостем проєкту Прокинься з Ектором 2022

Андрій Колісник зараз готує для ЗСУ. На кухню шоу він завітає із проханням до Ектора –  приготувати поживу і смачну страву для військових без використання м’яса. 

На кухні Ектора кухарі будуть готувати мітболи з сочевиці та нуту. Які продукти знадобляться? І наскільки швидко та легко можна приготувати цю страву в домашніх умовах? 

Нагадаємо, що прем’єрні випуски проєкту виходитимуть на СТБ щосуботи, у ранковому слоті о 10:00. 

Щосуботи Ектор Хіменес-Браво дізнаватиметься у своїх гостей про те, як змінилось їхнє життя після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вони відверто ділитимуться власним досвідом волонтерства, а також звернуться до Ектора за актуальною порадою: на що можна замінити дорогі інгредієнти в тій чи іншій страві, що використовувати замість солі, як з одноманітного набору продуктів кілька днів готувати сніданок, обід та вечерю тощо. Одну з таких страв і готуватимуть Ектор та його гість.

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