«Прокинься з Ектором»: гостем 3 випуску стане Юлія Жигуліна

Телеканал СТБ випускає в ефір нові випуски ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором». Зовсім скоро до найвідомішого шеф-кухаря країни завітають зірки проєкту «МастерШеф» у пошуках рецептів, якими можна забезпечити повноцінне харчування українців в сьогоднішніх умовах нестачі продуктів і жорсткої економії. Третім гостем шоу стане учасниця «МастерШеф. Професіонали» Юлія Жигуліна. Не пропустіть цієї суботи, 13 серпня, 3 випуск проєкту «Прокинься з Ектором» о 10:00 на телеканалі СТБ.

Фото – Instagram

Учасниця і фудпродюсерка шоу «МастерШеф. Професіонали»-2 Юлія Кушнір разом зі своєю командою з початку війни була відповідальна за все харчування її територіальної громади — це понад 10 населених пунктів. Годували бійців тероборони, спецпідрозділів ЗСУ, а також цивільних людей, які цього потребують: самотніх стареньких, родини з дітками.

Нещодавно дівчина вступила до лав ЗСУ. Юля прийде на кухню до Ектора із питанням – що нового і смачного приготувати з тушонки? Кухар покаже і доведе, що страви із тушонки можуть бути смачними і корисними!

Нагадаємо, що прем’єрні випуски проєкту виходитимуть на СТБ щосуботи, у ранковому слоті 10:00.

Щосуботи Ектор Хіменес-Браво дізнаватиметься у своїх гостей про те, як змінилось їхнє життя після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вони відверто ділитимуться власним досвідом волонтерства, а також звернуться до Ектора за актуальною порадою: на що можна замінити дорогі інгредієнти в тій чи іншій страві, що використовувати замість солі, як з одноманітного набору продуктів кілька днів готувати сніданок, обід та вечерю тощо. Одну з таких страв і готуватимуть Ектор та його гість.

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