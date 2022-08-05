«Прокинься з Ектором»: гостем 2 випуску стане Володимир Ярославський

Читачам сайту STB.UA вже відомо, що канал СТБ випускає в ефір нові випуски ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором». Зовсім скоро до найвідомішого шеф-кухаря країни завітають зірки проєкту «МастерШеф» у пошуках рецептів, якими можна забезпечити повноцінне харчування українців в сьогоднішніх умовах нестачі продуктів і жорсткої економії. Другим гостем шоу стане суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський. Не пропустіть цієї суботи, 6 серпня, 2 випуск проєкту «Прокинься з Ектором» о 10:00 на телеканалі СТБ.

Відомий шеф-кухар і суддя проєкту «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський готує для ЗСУ і ТРО. Шеф-кухар постійно допомагає українській армії: готує благодійні вечері та збирає кошти для ЗСУ.

На кухні Ектора кухарі будуть готувати страву для двох за 100 гривень – неординарні голубці. Які продукти знадобляться? І наскільки швидко та легко можна приготувати цю страву в домашніх умовах?

Нагадаємо, що прем’єрні випуски проєкту виходитимуть на СТБ щосуботи, у ранковому слоті 10:00.

Щосуботи Ектор Хіменес-Браво дізнаватиметься у своїх гостей про те, як змінилось їхнє життя після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вони відверто ділитимуться власним досвідом волонтерства, а також звернуться до Ектора за актуальною порадою: на що можна замінити дорогі інгредієнти в тій чи іншій страві, що використовувати замість солі, як з одноманітного набору продуктів кілька днів готувати сніданок, обід та вечерю тощо. Одну з таких страв і готуватимуть Ектор та його гість.

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