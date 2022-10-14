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Прокинься з Ектором

«Прокинься з Ектором»: гостем 12 випуску стане Владислав Цимбалюк

14.10.2022

Завтра, 15 жовтня, Ектор знову вранці одягне свій кітель. Найвідомішого шеф-кухаря країни відвідає учасник «МайстерШеф» Владислав Цимбалюк. Чоловік хоче кинути виклик стандартному набору гуманітарної допомоги та приготувати з простих продуктів смачну професійну страву. У 12 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» готуватимуть із консервів. Тож не пропустіть у суботу, 8 жовтня, новий випуск проєкту «Прокинься з Ектором» о 10:00 на телеканалі СТБ.

Прокинься з Ектором 12 випуск: анонс від 15.10.2022

«У цьому проєкті ми з гостями готуємо страви, рецепти яких нам диктує, на жаль, не мода чи світові тренди. Їх диктує війна. Прості, нехитрі інгредієнти, доступні кожному, в наших руках перетворюються на смачні шедеври. І сьогоднішній гість захотів кинути виклик стандартному набору із гуманітарною допомогою», — розповість Ектор.

Головним інгредієнтом стануть консерви. Здавалося б, настільки простий продукт, який неможливо застосувати у приготуванні високої кухні. Проте Ектор навчить гостя та всіх глядачів неймовірно смачній страві — панкейки із сардинами та зеленим горошком.

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Нагадаємо, що прем’єрні випуски проєкту виходитимуть на СТБ щосуботи, у ранковому слоті о 10:00. 

Щосуботи Ектор Хіменес-Браво дізнаватиметься у своїх гостей про те, як змінилось їхнє життя після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вони відверто ділитимуться власним досвідом волонтерства, а також звернуться до Ектора за актуальною порадою: на що можна замінити дорогі інгредієнти в тій чи іншій страві, що використовувати замість солі, як з одноманітного набору продуктів кілька днів готувати сніданок, обід та вечерю тощо. Одну з таких страв і готуватимуть Ектор та його гість.

Прокинься з Ектором 12 випуск: анонс від 15.10.2022

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