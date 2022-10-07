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Прокинься з Ектором

«Прокинься з Ектором»: гостем 11 випуску стане Влад Міцкевич

07.10.2022

Завтра, 8 жовтня, Ектор знову вранці одягне свій кітель. Найвідомішого шеф-кухаря країни відвідає учасник «МастерШеф. Битва Сезонів» Влад Міцкевич. Він знаходиться в пошуку рецепту смачної страви із простих та доступних продуктів. У 11 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» вигадуватимуть нове поєднання смаків. Тож не пропустіть у суботу, 8 жовтня, новий випуск проэкту «Прокинься з Ектором» о 10:00 на телеканалі СТБ.

Прокинься з Ектором 11 випуск: анонс від 08.10.2022

«Мій гість готував гарячі обіди для мешканців Київщини. Готував із тих продуктів, які були на руках. Тому доводилося поєднувати звичні продукти так, щоб це було смачно та незвично», — розповість Ектор.

Влад Міцкевич згадає, як готував із консервів та інших напівфабрикатів найрізноманітніші страви. Але коли ідеї почали закінчуватись, він звернувся по допомогу до Ектора.

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Нагадаємо, що прем’єрні випуски проєкту виходитимуть на СТБ щосуботи, у ранковому слоті о 10:00. 

Щосуботи Ектор Хіменес-Браво дізнаватиметься у своїх гостей про те, як змінилось їхнє життя після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вони відверто ділитимуться власним досвідом волонтерства, а також звернуться до Ектора за актуальною порадою: на що можна замінити дорогі інгредієнти в тій чи іншій страві, що використовувати замість солі, як з одноманітного набору продуктів кілька днів готувати сніданок, обід та вечерю тощо. Одну з таких страв і готуватимуть Ектор та його гість.

Прокинься з Ектором 11 випуск: анонс від 08.10.2022

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