«Прокинься з Ектором»: гостем 11 випуску стане Влад Міцкевич

Завтра, 8 жовтня, Ектор знову вранці одягне свій кітель. Найвідомішого шеф-кухаря країни відвідає учасник «МастерШеф. Битва Сезонів» Влад Міцкевич. Він знаходиться в пошуку рецепту смачної страви із простих та доступних продуктів. У 11 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» вигадуватимуть нове поєднання смаків. Тож не пропустіть у суботу, 8 жовтня, новий випуск проэкту «Прокинься з Ектором» о 10:00 на телеканалі СТБ.

«Мій гість готував гарячі обіди для мешканців Київщини. Готував із тих продуктів, які були на руках. Тому доводилося поєднувати звичні продукти так, щоб це було смачно та незвично», — розповість Ектор.

Влад Міцкевич згадає, як готував із консервів та інших напівфабрикатів найрізноманітніші страви. Але коли ідеї почали закінчуватись, він звернувся по допомогу до Ектора.

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Нагадаємо, що прем’єрні випуски проєкту виходитимуть на СТБ щосуботи, у ранковому слоті о 10:00.

Щосуботи Ектор Хіменес-Браво дізнаватиметься у своїх гостей про те, як змінилось їхнє життя після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вони відверто ділитимуться власним досвідом волонтерства, а також звернуться до Ектора за актуальною порадою: на що можна замінити дорогі інгредієнти в тій чи іншій страві, що використовувати замість солі, як з одноманітного набору продуктів кілька днів готувати сніданок, обід та вечерю тощо. Одну з таких страв і готуватимуть Ектор та його гість.

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