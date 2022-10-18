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Прокинься з Ектором

Панкейки з сардин та зеленого гороха: рецепт від «Прокинься з Ектором»

18.10.2022

До найвідомішого шеф-кухаря країни завітав шеф-кухар Владислав Цимбалюк. У 12 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» готували вишукану страву з доступних продуктів — панкейки з сардин та зеленого гороха. Рецепт приготування від Ектора Хіменеса-Браво читайте у нашому матеріалі.

Панкейки з сардин та зеленого гороху: рецепт

Головним інгредієнтом стали консерви. Здавалося б, настільки простий продукт, який неможливо застосувати у приготуванні високої кухні. Проте Ектор навчив гостя та всіх глядачів неймовірно смачній страві. 

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Як приготувати панкейки із сардинами та зеленим горошком?

Складові:

  • Борошно — 100 г
  • Яйце — 1 шт.
  • Сода — 5 г
  • Кефір — 100 г
  • Зелений горох — 70 г
  • Сардина — 70 г
  • Цибуля — 40 г

Спосіб приготування:

  1. Поєднайте борошно з кефіром. Додайте яйце та соду. Змішайте все до однорідної маси та дайте настоятися 2 хвилин. 
  2. Тим часом наріжте цибулю, змішайте її з сардинами. Додайте зелений горох.
  3. Суміш з сардинами змішайте зі сумішшю з кефіру. Вийде щось схоже на рідке тісто.
  4. Час приступати до смаження панкейків. Зачерпніть повний черпак тіста та викладіть у круглій формі на пательню. Смажте до золотистої скоринки з двох боків. Готово!

Смачного!

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