Панкейки з сардин та зеленого гороха: рецепт від «Прокинься з Ектором»
До найвідомішого шеф-кухаря країни завітав шеф-кухар Владислав Цимбалюк. У 12 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» готували вишукану страву з доступних продуктів — панкейки з сардин та зеленого гороха. Рецепт приготування від Ектора Хіменеса-Браво читайте у нашому матеріалі.
Головним інгредієнтом стали консерви. Здавалося б, настільки простий продукт, який неможливо застосувати у приготуванні високої кухні. Проте Ектор навчив гостя та всіх глядачів неймовірно смачній страві.
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Як приготувати панкейки із сардинами та зеленим горошком?
Складові:
- Борошно — 100 г
- Яйце — 1 шт.
- Сода — 5 г
- Кефір — 100 г
- Зелений горох — 70 г
- Сардина — 70 г
- Цибуля — 40 г
Спосіб приготування:
- Поєднайте борошно з кефіром. Додайте яйце та соду. Змішайте все до однорідної маси та дайте настоятися 2 хвилин.
- Тим часом наріжте цибулю, змішайте її з сардинами. Додайте зелений горох.
- Суміш з сардинами змішайте зі сумішшю з кефіру. Вийде щось схоже на рідке тісто.
- Час приступати до смаження панкейків. Зачерпніть повний черпак тіста та викладіть у круглій формі на пательню. Смажте до золотистої скоринки з двох боків. Готово!
Смачного!
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