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Прокинься з Ектором

На кухню проєкту «Прокинься з Ектором»-3 у 7 випуску завітає Валерія Матрохіна

10.05.2024

Вже завтра, 11 травня, о 10:00 на СТБ вийде новий випуск ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором». Найвідоміший шеф-кухар країни Ектор Хіменес-Браво готуватиме нові страви з буденних інгредієнтів разом зі своїми гостями – улюбленцями зі всесвіту «МастерШеф»! Цього разу в гості до Ектора завітає переможниця «МастерШеф»-12 Валерія Матрохіна!

Прокинься з Ектором 3 сезон 7 випуск: анонс від 11.05.2024

Щосуботи запрошені гості приносять Ектору один інгредієнт, буденний та звичний для продуктового кошика українців, а шеф-кухар надає два ексклюзивні рецепти з нього. Так, Валерія Матрохіна запропонує приготувати нові та небанальні страви з … яблук! Кухарка переконана, що це недооцінений продукт в кулінарії, адже яблука корисні та недорогі. Ектор підтримає Валерію та запропонує зробити дві неймовірні яблучні страви! Лише уявіть… бургер з яблук!

Прокинься з Ектором 3 сезон 7 випуск: анонс від 11.05.2024

В процесі приготування страв ведучий дізнається всі новини з життя гості! Чим зараз займається переможниця 12-го сезону «МастерШеф»? Чому вона припинила спілкування зі своєю суперницею Ольгою Рябенко після проєкту? Що готує вдома та чим снідає? Та чи впорається Валерія з викликом Ектора – приготувати романтичний сніданок коханому за 15 хвилин?

Прокинься з Ектором 3 сезон 7 випуск: анонс від 11.05.2024

Більше на тему: Дві страви з одного продукту та челенджі для гостей: 7 фактів про новий сезон «Прокинься з Ектором»

Дивіться прем’єрні випуски улюбленого ранкового шоу «Прокинься з Ектором» щосуботи, о 10:00 на СТБ! 

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