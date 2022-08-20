Мітболи з сочевиці та нуту: рецепт від Андрія Колісника в «Прокинся з Ектором»
Сьогодні Андрій Колісник став гостем 4 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» 2022. Відтепер до Ектора Хіменеса-Браво приходять зірки проєкту «МастерШеф» в пошуках рецептів, якими можна забезпечити повноцінне харчування українців в сьогоднішніх умовах нестачі продуктів і жорсткої економії. Учасник шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Андрій Колісник вирішив на кухні відомого шеф-кухаря приготувати мітболи. Рецепт – далі в матеріалі!
Інгредієнти:
- Сочевиця – 100 г
- Нут – 100 мл
- Панірувальні сухарі – 20 г
- Томатна паста – 30 г
- Петрушка – 20 г
- Часник – 10 г
- Кінза – 20 г
- Олія
Спосіб приготування:
1). Беремо нут, попередньо замочену сочевицю, кинзу, петрушку, томатну пасту, заправляємо сіллю та перцем та перебиваємо все це в блендері.
2). Має вийти консистенція тіста. Якщо тісто завологе, додаємо панірувальні сухарі у цю масу. Формуємо кульки, млинці, котлетки, все, що вам до вподоби.
3). Потім на сковорідці підсмажуємо їх до золотавого кольору.
4). Подавайте з соусом тартар або будь-яким іншим, який вам до смаку.
Смачного!
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