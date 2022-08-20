Проєкти
Танці
Танці
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
Всі проєкти
ru
Прокинься з Ектором

Мітболи з сочевиці та нуту: рецепт від Андрія Колісника в «Прокинся з Ектором»

20.08.2022

Сьогодні Андрій Колісник став гостем 4 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» 2022. Відтепер до Ектора Хіменеса-Браво приходять зірки проєкту «МастерШеф» в пошуках рецептів, якими можна забезпечити повноцінне харчування українців в сьогоднішніх умовах нестачі продуктів і жорсткої економії. Учасник шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Андрій Колісник вирішив на кухні відомого шеф-кухаря приготувати мітболи. Рецепт – далі в матеріалі!

Мітболи з сочевиці та нуту: рецепт від Андрія Колісника в «Прокинся з Ектором»

Інгредієнти:

  • Сочевиця –  100 г
  • Нут –  100 мл
  • Панірувальні сухарі –  20 г
  • Томатна паста –  30 г
  • Петрушка –  20 г
  • Часник –  10 г
  • Кінза –  20 г
  • Олія

Спосіб приготування:

1). Беремо нут, попередньо замочену сочевицю, кинзу, петрушку, томатну пасту, заправляємо сіллю та перцем та перебиваємо все це в блендері. 

2). Має вийти консистенція тіста. Якщо тісто завологе, додаємо панірувальні сухарі у цю масу. Формуємо кульки, млинці, котлетки, все, що вам до вподоби.

3). Потім на сковорідці підсмажуємо їх до золотавого кольору. 

4). Подавайте з соусом тартар або будь-яким іншим, який вам до смаку. 

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Мітболи з сочевиці та нуту: рецепт від Андрія Колісника в «Прокинся з Ектором»
Прокинься з Ектором

«Прокинься з Ектором»: гостем 4 випуску стане Андрій Колісник

 Мітболи з сочевиці та нуту: рецепт від Андрія Колісника в «Прокинся з Ектором»
Прокинься з Ектором

Локшина в азійському стилі: рецепт від Дмитра Балити в «Прокинся з Ектором»

 Мітболи з сочевиці та нуту: рецепт від Андрія Колісника в «Прокинся з Ектором»
Прокинься з Ектором

«Прокинься з Ектором»: першим гостем проєкту стане Дмитро Балита
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати