Мітболи з сочевиці та нуту: рецепт від Андрія Колісника в «Прокинся з Ектором»

Сьогодні Андрій Колісник став гостем 4 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» 2022. Відтепер до Ектора Хіменеса-Браво приходять зірки проєкту «МастерШеф» в пошуках рецептів, якими можна забезпечити повноцінне харчування українців в сьогоднішніх умовах нестачі продуктів і жорсткої економії. Учасник шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Андрій Колісник вирішив на кухні відомого шеф-кухаря приготувати мітболи. Рецепт – далі в матеріалі!

Інгредієнти:

Сочевиця – 100 г

Нут – 100 мл

Панірувальні сухарі – 20 г

Томатна паста – 30 г

Петрушка – 20 г

Часник – 10 г

Кінза – 20 г

Олія

Спосіб приготування:

1). Беремо нут, попередньо замочену сочевицю, кинзу, петрушку, томатну пасту, заправляємо сіллю та перцем та перебиваємо все це в блендері.

2). Має вийти консистенція тіста. Якщо тісто завологе, додаємо панірувальні сухарі у цю масу. Формуємо кульки, млинці, котлетки, все, що вам до вподоби.

3). Потім на сковорідці підсмажуємо їх до золотавого кольору.

4). Подавайте з соусом тартар або будь-яким іншим, який вам до смаку.

Смачного!

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