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Прокинься з Ектором

Курка з сезонними овочами в мультиварці: рецепт від «Прокинься з Ектором»

19.09.2022

До найвідомішого шеф-кухаря країни завітав учасник 10 сезону проєкту «МастерШеф» Олександр Горчаков. У 8 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» готували страву у мультиварці — ніжну курку з поєднанням овочів. Рецепт приготування від Ектора Хіменеса-Браво — читайте в нашому матеріалі.

Курка з сезонними овочами в мультиварці

Потрібно нагодувати якомога більше людей? Проте у вас обмаль часу? Якщо ж у вас немає багато девайсів для приготування нових страв, але у наявності мультиварка, то ви можете швидко впоратися з задачею. Мультиварка — це справжній скарб для кухаря, яка втілює будь-які кулінарні бажання. Ектор запропонував новий рецепт досить простої, проте смачної страви — курки з овочами. 

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Складові:

  • Куряче стегно — 500 г
  • Болгарський перець — 150 г
  • Кабачок — 150 г
  • Цибуля — 150 г
  • Баклажан — 150 г
  • Томати — 200 г
  • Вершкове масло — 40 г
  • Томатна паста — 20 г
  • Часник — 40 г
  • Сирний соус — 50 г

Спосіб приготування в мультиварці:

  1. Замаринуйте курячі стегна у спеціях на ваш смак.
  2. На мультиварці встановіть відповідний режимо приготування овочів та м’яса. Або оберіть один з них.  
  3. Покладіть замариновані стегна на дно мультиварки. 
  4. Зверху додайте нарізану цибулю, часник, картоплю, солодкий перець, кабачок і баклажан. 
  5. Коли овочі випустять сік, додайте до мультиварки свіжі томати або томатну пасту. 
  6. За 10 хвилин до готовності, відкрийте кришку мультиварки, аби випаровувалася зайва волога. 
  7. Можна додати сирного соусу для смаку.

Готово! Смачного!

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