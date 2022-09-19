Курка з сезонними овочами в мультиварці: рецепт від «Прокинься з Ектором»
До найвідомішого шеф-кухаря країни завітав учасник 10 сезону проєкту «МастерШеф» Олександр Горчаков. У 8 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» готували страву у мультиварці — ніжну курку з поєднанням овочів. Рецепт приготування від Ектора Хіменеса-Браво — читайте в нашому матеріалі.
Потрібно нагодувати якомога більше людей? Проте у вас обмаль часу? Якщо ж у вас немає багато девайсів для приготування нових страв, але у наявності мультиварка, то ви можете швидко впоратися з задачею. Мультиварка — це справжній скарб для кухаря, яка втілює будь-які кулінарні бажання. Ектор запропонував новий рецепт досить простої, проте смачної страви — курки з овочами.
Більше на тему: Деруни з начинкою з м’ясного дюкселю: рецепт від «Прокинься з Ектором»
Складові:
- Куряче стегно — 500 г
- Болгарський перець — 150 г
- Кабачок — 150 г
- Цибуля — 150 г
- Баклажан — 150 г
- Томати — 200 г
- Вершкове масло — 40 г
- Томатна паста — 20 г
- Часник — 40 г
- Сирний соус — 50 г
Спосіб приготування в мультиварці:
- Замаринуйте курячі стегна у спеціях на ваш смак.
- На мультиварці встановіть відповідний режимо приготування овочів та м’яса. Або оберіть один з них.
- Покладіть замариновані стегна на дно мультиварки.
- Зверху додайте нарізану цибулю, часник, картоплю, солодкий перець, кабачок і баклажан.
- Коли овочі випустять сік, додайте до мультиварки свіжі томати або томатну пасту.
- За 10 хвилин до готовності, відкрийте кришку мультиварки, аби випаровувалася зайва волога.
- Можна додати сирного соусу для смаку.
Готово! Смачного!
Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ