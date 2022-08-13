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Прокинься з Ектором

Кесадилья: рецепт від Юлії Жигуліної в «Прокинся з Ектором»

13.08.2022

Сьогодні Юлія жигуліна стала гостем 2 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» 2022. Відтепер до Ектора Хіменеса-Браво приходять зірки проєкту «МастерШеф» в пошуках рецептів, якими можна забезпечити повноцінне харчування українців в сьогоднішніх умовах нестачі продуктів і жорсткої економії.  Учасниця шоу «МастерШеф. Професіонали» Юлія Жигуліна вирішила на кухні відомого шеф-кухаря приготувати кесадилью. Рецепт – далі в матеріалі!

Прокинься з Ектором 3 випуск: рецепт кесадилії

Інгредієнти:

  • Тортилья або лаваш  –  1 шт
  • Тушонка –  100 г
  • Твердий сир –  50 г
  • Цибуля –  50 г
  • Часник –  20 г
  • Консервована квасоля –  100 г
  • Зелень –  20 г 
  • Зіра –  2 г
  • Олія

Спосіб приготування:

1). Беремо будь-який лаваш чи коржик. Далі обсмажуємо цибулю, часник і тушонку. Додаємо до них консервовану квасолю і трохи тушкуємо. 

2). Викладаємо на наш лаваш натертий твердий сир, на нього начинку і зелень і зверху –  знову сир.

3). Згинаємо тортилью і обсмажуємо з двох сторін до скоринки. 

Смачного!

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