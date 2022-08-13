Кесадилья: рецепт від Юлії Жигуліної в «Прокинся з Ектором»
Сьогодні Юлія жигуліна стала гостем 2 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» 2022. Відтепер до Ектора Хіменеса-Браво приходять зірки проєкту «МастерШеф» в пошуках рецептів, якими можна забезпечити повноцінне харчування українців в сьогоднішніх умовах нестачі продуктів і жорсткої економії. Учасниця шоу «МастерШеф. Професіонали» Юлія Жигуліна вирішила на кухні відомого шеф-кухаря приготувати кесадилью. Рецепт – далі в матеріалі!
Інгредієнти:
- Тортилья або лаваш – 1 шт
- Тушонка – 100 г
- Твердий сир – 50 г
- Цибуля – 50 г
- Часник – 20 г
- Консервована квасоля – 100 г
- Зелень – 20 г
- Зіра – 2 г
- Олія
Спосіб приготування:
1). Беремо будь-який лаваш чи коржик. Далі обсмажуємо цибулю, часник і тушонку. Додаємо до них консервовану квасолю і трохи тушкуємо.
2). Викладаємо на наш лаваш натертий твердий сир, на нього начинку і зелень і зверху – знову сир.
3). Згинаємо тортилью і обсмажуємо з двох сторін до скоринки.
Смачного!
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