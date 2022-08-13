Кесадилья: рецепт від Юлії Жигуліної в «Прокинся з Ектором»

Сьогодні Юлія жигуліна стала гостем 2 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» 2022. Відтепер до Ектора Хіменеса-Браво приходять зірки проєкту «МастерШеф» в пошуках рецептів, якими можна забезпечити повноцінне харчування українців в сьогоднішніх умовах нестачі продуктів і жорсткої економії. Учасниця шоу «МастерШеф. Професіонали» Юлія Жигуліна вирішила на кухні відомого шеф-кухаря приготувати кесадилью. Рецепт – далі в матеріалі!

Інгредієнти:

Тортилья або лаваш – 1 шт

Тушонка – 100 г

Твердий сир – 50 г

Цибуля – 50 г

Часник – 20 г

Консервована квасоля – 100 г

Зелень – 20 г

Зіра – 2 г

Олія

Спосіб приготування:

1). Беремо будь-який лаваш чи коржик. Далі обсмажуємо цибулю, часник і тушонку. Додаємо до них консервовану квасолю і трохи тушкуємо.

2). Викладаємо на наш лаваш натертий твердий сир, на нього начинку і зелень і зверху – знову сир.

3). Згинаємо тортилью і обсмажуємо з двох сторін до скоринки.

Смачного!

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