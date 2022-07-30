Прокинься з Ектором – 1 випуск від 30.07.2022

Випуск 1 | 30.07.2022 | 2022

Дивіться онлайн ранкове шоу Прокинься з Ектором 2022 випуск 1 від 30.07.2022 на сайті СТБ! У новому сезоні Ектор Хіменес-Браво разом з учасниками шоу Мастер Шеф готуватиме прості страви з бюджетних продуктів, які легко можна купити в будь-якому магазині.

Першим у гості завітає Дмитро Балита – учасник 10 сезону Мастер Шеф. Він розкаже, як змінилося його життя після 24 лютого, як переобладнав свою фотостудію у шелтер і які плани будує. Ектор Хіменес-Браво разом із Дмитром приготують локшину швидкого приготування за дуже цікавим рецептом і з вишуканою подачею. Вони не використовуватимуть спеції з пакету, а приготують її на бульйоні з тушонки. Не пропустіть цікаве ранкове шоу – дивіться онлайн проєкт Прокинься з Ектором 2022 випуск 1 від 30.07.2022 на СТБ!

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