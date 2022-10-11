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Прокинься з Ектором

Хек у паніровці з ньоками з манки: рецепт від «Прокинься з Ектором»

11.10.2022

До найвідомішого шеф-кухаря країни завітав шеф-кухар Влад Міцкевич. У 11 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» готували вишукану страву з доступних продуктів — хек у паніровці з ньоками з манки. Рецепт приготування від Ектора Хіменеса-Браво читайте у нашому матеріалі.

Хек у паніровці з ньоками з манки: рецепт

«Мій гість готував гарячі обіди для мешканців Київщини. Готував із тих продуктів, які були на руках. Тому доводилося поєднувати звичні продукти так, щоб це було смачно та незвично. Тепер він бажає дізнатися новий рецепт страви, яка буде смачною, вишуканою, але з доступних і недорогих складових», — каже Ектор.

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Як приготувати хек у паніровці з ньоками з манки? Рецепт від Ектора:

Складові:

  • Хек — 100 г
  • Порічка — 20 г
  • Вершкове масло — 50 г
  • Печиво — 70 г
  • Яйце — 1 шт.
  • Сардина — 40 г
  • Часник — 10 г
  • Борошно — 30 г
  • Манка — 200 г

Спосіб приготування:

  1. Візьміть хек та зробіть два філе. Посоліть та поперчіть за власним смаком.
  2. З яйця, борошна та печива зробіть кляр. Огорніть філе у кляр.
  3. Смажте філе у клярі.
  4. Тим часом зваріть манку. Додайте вершкове масло, сіль та перец. 
  5. Готову манку охолодіть та сформуйте ньокки (шарики).
  6. Ньокки обсмажте на вершковому маслі з сіллю, сардинами, порічкою та часником.  Поєднайте все в одну страву. Готово!

Смачного!

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