Голубці: рецепт від Володимира Ярославського в «Прокинся з Ектором»

Сьогодні Володимир Ярославський став гостем 2 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» 2022. Відтепер до Ектора Хіменеса-Браво приходять зірки проєкту «МастерШеф» в пошуках рецептів, якими можна забезпечити повноцінне харчування українців в сьогоднішніх умовах нестачі продуктів і жорсткої економії. Суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський вирішив на кухні відомого шеф-кухаря приготувати голубці. Рецепт – далі в матеріалі!

Інгредієнти:

Куряче стегно – 150 г

Куряча печінка – 60 г

Морква – 70 г

Цибуля – 70 г

Часник – 20 г

Булгур – 150 г

Молода капуста – 1 шт

Майонез – 20 г

Вершкове масло – 30 г

Сметана – 100 г

Олія

Спосіб приготування:

Відварюємо булгур. На м’ясорубці прокручуємо куряче стегно і печінку. Натираємо моркву тонким жульєном, а цибулю – кубиком. Змішуємо все разом в однорідну масу та загортаємо в капустяне листя. З курячих кісток та шкіри а також з обрізків цибулі робимо жу – виварюємо і робимо соус. Додаємо трішки майонезу в цей соус, вершкового масла та сметани і тушкуємо в цьому наші голубці 15-20 хв.

Смачного!

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