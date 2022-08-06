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Прокинься з Ектором

Голубці: рецепт від Володимира Ярославського в «Прокинся з Ектором»

06.08.2022

Сьогодні Володимир Ярославський став гостем 2 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» 2022. Відтепер до Ектора Хіменеса-Браво приходять зірки проєкту «МастерШеф» в пошуках рецептів, якими можна забезпечити повноцінне харчування українців в сьогоднішніх умовах нестачі продуктів і жорсткої економії. Суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський вирішив на кухні відомого шеф-кухаря приготувати голубці. Рецепт – далі в матеріалі!

Володимир Ярославський став другим гостем проєкту Прокинься з Ектором 2022

Інгредієнти:

  • Куряче стегно – 150 г
  • Куряча печінка –  60 г
  • Морква –  70 г
  • Цибуля –  70 г
  • Часник –  20 г
  • Булгур –  150 г
  • Молода капуста – 1 шт
  • Майонез – 20 г
  • Вершкове масло – 30 г
  • Сметана – 100 г
  • Олія

Спосіб приготування:

  1. Відварюємо булгур. 
  2. На м’ясорубці прокручуємо куряче стегно і печінку.
  3. Натираємо моркву тонким жульєном, а цибулю – кубиком. 
  4. Змішуємо все разом в однорідну масу та загортаємо в капустяне листя. 
  5. З курячих кісток та шкіри а також з обрізків цибулі робимо жу – виварюємо і робимо соус. 
  6. Додаємо трішки майонезу в цей соус, вершкового масла та сметани і тушкуємо в цьому наші голубці 15-20 хв.

Смачного!

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