Голубці: рецепт від Володимира Ярославського в «Прокинся з Ектором»
06.08.2022
Сьогодні Володимир Ярославський став гостем 2 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» 2022. Відтепер до Ектора Хіменеса-Браво приходять зірки проєкту «МастерШеф» в пошуках рецептів, якими можна забезпечити повноцінне харчування українців в сьогоднішніх умовах нестачі продуктів і жорсткої економії. Суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський вирішив на кухні відомого шеф-кухаря приготувати голубці. Рецепт – далі в матеріалі!
Інгредієнти:
- Куряче стегно – 150 г
- Куряча печінка – 60 г
- Морква – 70 г
- Цибуля – 70 г
- Часник – 20 г
- Булгур – 150 г
- Молода капуста – 1 шт
- Майонез – 20 г
- Вершкове масло – 30 г
- Сметана – 100 г
- Олія
Спосіб приготування:
- Відварюємо булгур.
- На м’ясорубці прокручуємо куряче стегно і печінку.
- Натираємо моркву тонким жульєном, а цибулю – кубиком.
- Змішуємо все разом в однорідну масу та загортаємо в капустяне листя.
- З курячих кісток та шкіри а також з обрізків цибулі робимо жу – виварюємо і робимо соус.
- Додаємо трішки майонезу в цей соус, вершкового масла та сметани і тушкуємо в цьому наші голубці 15-20 хв.
Смачного!
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