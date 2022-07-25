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Прокинься з Ектором

Video: Прокинься з Ектором 2022 – дивіться з 30 липня на СТБ

Прем'єра - Прокинься з Ектором 2022 стартує вже 30 липня. Дивіться нове телешоу Прокинься з Ектором 2022 на СТБ
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Не пропустіть прем’єрні випуски ранкового шоу Прокинься з Ектором 2022 – дивіться онлайн з 30 липня на СТБ!

Чи можна приготувати смачні та корисні страви з мінімальним набором продуктів? Так! І як це зробити, розповідатиме шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво у ранковому шоу Прокинься з Ектором. Щосуботи о 10 ранку ви побачите рецепти, які легко можна відтворити на домашній, волонтерській чи навіть польовій кухні. Готуйте записники – у шоу Прокинься з Ектором буде багато кулінарних лайфхаків і смачних страв.

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