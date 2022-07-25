Прокинься з Ектором 2022 – дивіться з 30 липня на СТБ

Промо 2022 | 25.07.2022 | 2022

Не пропустіть прем’єрні випуски ранкового шоу Прокинься з Ектором 2022 – дивіться онлайн з 30 липня на СТБ!

Чи можна приготувати смачні та корисні страви з мінімальним набором продуктів? Так! І як це зробити, розповідатиме шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво у ранковому шоу Прокинься з Ектором. Щосуботи о 10 ранку ви побачите рецепти, які легко можна відтворити на домашній, волонтерській чи навіть польовій кухні. Готуйте записники – у шоу Прокинься з Ектором буде багато кулінарних лайфхаків і смачних страв.