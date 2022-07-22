Прем’єра Прокинься з Ектором 2022 – дивіться з 30 липня на СТБ

Промо 2022 | 22.07.2022 | 2022

Не пропустіть прем’єру нових випусків ранкового шоу Прокинься з Ектором 2022 – дивіться з 30 липня на СТБ!

У нових випусках справжній українець Ектор Хіменес-Браво разом з улюбленими учасниками кулінарного реаліті Мастер Шеф готуватимуть страви всього за 100 гривень! Ба більше, кожен українець зможе знайти в себе на кухні інгредієнти для майбутніх кулінарних шедеврів. Заінтриговані? Рецепти Ектора Хіменес-Браво та кухарів проєкту Мастер Шеф стануть для вас справжнім відкриттям. Готуйте записнички та 30.07.2022 вмикайте шоу Прокинься з Ектором 2022 на СТБ – ми приготували для вас багато корисних порад і рецептів смачних страв.