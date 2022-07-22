Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
Всі проєкти
ru
Прокинься з Ектором

Video: Прем’єра Прокинься з Ектором 2022 – дивіться з 30 липня на СТБ

Прем'єра - Прокинься з Ектором 2022 стартує вже 30 липня. Дивіться нове телешоу Прокинься з Ектором 2022 на СТБ
Топ проєкти
Як ти Як ти Все буде добре Все буде добре Прокинься з Ектором Прокинься з Ектором Супермама Супермама Серіали Серіали Таємниці ДНК Таємниці ДНК Сліпа Сліпа Україна має талант Україна має талант Супербабуся Супербабуся Вікна-Новини Вікна-Новини
Дивіться також
Прокинься з Ектором 2022 – прем’єра з 30 липня на СТБ
Прокинься з Ектором

Прем’єра Прокинься з Ектором 2022 – дивіться з 30 липня на СТБ
Прокинься з Ектором Промо 2022 2022 Прем’єра Прокинься з Ектором 2022 – дивіться з 30 липня на СТБ
Промо 2022 | 22.07.2022 | 2022

Не пропустіть прем’єру нових випусків ранкового шоу Прокинься з Ектором 2022 – дивіться з 30 липня на СТБ!

У нових випусках справжній українець Ектор Хіменес-Браво разом з улюбленими учасниками кулінарного реаліті Мастер Шеф готуватимуть страви всього за 100 гривень! Ба більше, кожен українець зможе знайти в себе на кухні інгредієнти для майбутніх кулінарних шедеврів. Заінтриговані? Рецепти Ектора Хіменес-Браво та кухарів проєкту Мастер Шеф стануть для вас справжнім відкриттям. Готуйте записнички та 30.07.2022 вмикайте шоу Прокинься з Ектором 2022 на СТБ – ми приготували для вас багато корисних порад і рецептів смачних страв.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати