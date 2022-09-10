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Прокинься з Ектором

Деруни з начинкою з м’ясного дюкселю: рецепт від «Прокинься з Ектором»

10.09.2022

До найвідомішого шеф-кухаря країни завітав справжній гуру м’яса – Алік Мкртчян. У 7 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» готували напівфабрикати — деруни. Добре відома страва з начинкою з м’ясного дюкселю чудово підійде для того, аби її можна було заморозити і в подальшому швидко розігрівати на пательні. Рецепт приготування дерунів від Ектора Хіменеса-Браво — читайте в нашому матеріалі.

Деруни: рецепт приготування покроково

Складові:

  • Картопля — 700 г
  • Шампіньони — 100 г
  • Фарш яловичий — 50 г
  • Цибуля — 70 г
  • Часник — 10 г
  • Чебрець — 2 г
  • Вершкове масло — 30 г
  • Яйце — 1 шт.
  • Борошно — 80-100 г

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Спосіб приготування начинки — м’ясний дюксель:

  1. Перебийте печериці в блендері разом із цибулею, часником.
  2. До утвореної маси додайте м’ясний фарш.
  3. Поставте на високий вогонь сковорідку, почекайте поки вона розігріється.
  4. Починайте смажити дюксель до повної готовності.

Спосіб приготування дерунів:

  1. Натріть картоплю на тертці або збийте у блендері. Для тертя обирайте якомога дрібнішу сторону. 
  2. До перетертої картоплі додайте спеції, яйце та борошно.
  3. Зробіть форму деруна. Додайте начинку у вигляді м’ясного дюкселю.
  4. Обсмажте дерун з двох сторін.

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