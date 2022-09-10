Деруни з начинкою з м’ясного дюкселю: рецепт від «Прокинься з Ектором»

До найвідомішого шеф-кухаря країни завітав справжній гуру м’яса – Алік Мкртчян. У 7 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» готували напівфабрикати — деруни. Добре відома страва з начинкою з м’ясного дюкселю чудово підійде для того, аби її можна було заморозити і в подальшому швидко розігрівати на пательні. Рецепт приготування дерунів від Ектора Хіменеса-Браво — читайте в нашому матеріалі.

Складові:

Картопля — 700 г

Шампіньони — 100 г

Фарш яловичий — 50 г

Цибуля — 70 г

Часник — 10 г

Чебрець — 2 г

Вершкове масло — 30 г

Яйце — 1 шт.

Борошно — 80-100 г

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Спосіб приготування начинки — м’ясний дюксель:

Перебийте печериці в блендері разом із цибулею, часником. До утвореної маси додайте м’ясний фарш. Поставте на високий вогонь сковорідку, почекайте поки вона розігріється. Починайте смажити дюксель до повної готовності.

Спосіб приготування дерунів:

Натріть картоплю на тертці або збийте у блендері. Для тертя обирайте якомога дрібнішу сторону. До перетертої картоплі додайте спеції, яйце та борошно. Зробіть форму деруна. Додайте начинку у вигляді м’ясного дюкселю. Обсмажте дерун з двох сторін.

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