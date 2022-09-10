Деруни з начинкою з м’ясного дюкселю: рецепт від «Прокинься з Ектором»
До найвідомішого шеф-кухаря країни завітав справжній гуру м’яса – Алік Мкртчян. У 7 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» готували напівфабрикати — деруни. Добре відома страва з начинкою з м’ясного дюкселю чудово підійде для того, аби її можна було заморозити і в подальшому швидко розігрівати на пательні. Рецепт приготування дерунів від Ектора Хіменеса-Браво — читайте в нашому матеріалі.
Складові:
- Картопля — 700 г
- Шампіньони — 100 г
- Фарш яловичий — 50 г
- Цибуля — 70 г
- Часник — 10 г
- Чебрець — 2 г
- Вершкове масло — 30 г
- Яйце — 1 шт.
- Борошно — 80-100 г
Більше на тему: Равлики в буряковому бер блані: рецепт від Наталки Петрик в «Прокинься з Ектором»
Спосіб приготування начинки — м’ясний дюксель:
- Перебийте печериці в блендері разом із цибулею, часником.
- До утвореної маси додайте м’ясний фарш.
- Поставте на високий вогонь сковорідку, почекайте поки вона розігріється.
- Починайте смажити дюксель до повної готовності.
Спосіб приготування дерунів:
- Натріть картоплю на тертці або збийте у блендері. Для тертя обирайте якомога дрібнішу сторону.
- До перетертої картоплі додайте спеції, яйце та борошно.
- Зробіть форму деруна. Додайте начинку у вигляді м’ясного дюкселю.
- Обсмажте дерун з двох сторін.
Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ