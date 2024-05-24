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Прокинься з Ектором

В 9 выпуске на кухню проекта «Прокинься з Ектором»-3 приедет Екатерина Пескова

24.05.2024

Уже завтра, 25 мая, в 10:00 на СТБ выйдет новый выпуск утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором». Самый известный шеф-повар страны Эктор Хименес-Браво будет готовить новые блюда из будничных ингредиентов вместе со своими гостями – любимцами из вселенной «МастерШеф»! На этот раз к Эктору приедет финалистка «МастерШеф»-6 и «МастерШеф. Профессионалы» Екатерина Пескова.

Проснись с Эктором 3 сезон 9 выпуск: анонс от 25.05.2024

Каждую субботу приглашенные гости приносят Эктору один ингредиент, обычный и привычный для продуктовой корзины украинцев, а шеф-повар предоставляет два эксклюзивных рецепта из него. Так, Екатерина предложит приготовить новые и небанальные блюда из… свеклы! Она убеждена, что из этого украинского продукта можно сделать гораздо больше блюд, чем классический борщ! И Эктор ее поддержит!

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Во время приготовления блюд ведущий поинтересуется, как изменилась жизнь гости! Какие новые заведения открыла Екатерина? Чем увлекается вне работы? Свободно ли сердце красавицы и можно ли найти ее на сайтах знакомств? Чем любит завтракать и какой идеальный завтрак готовит сама себе за 15 минут? Не пропустите!

Смотрите премьерные выпуски любимого утреннего шоу «Прокинься з Ектором» по субботам, в 10:00 на СТБ!

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