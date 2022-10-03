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Прокинься з Ектором

Тарт с абрикосом: рецепт от «Прокинься з Ектором»

03.10.2022

К самому известному шеф-повару страны пришла королева тартов Екатерина Пескова. В 10 выпуске утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором» готовили изысканный десерт из простых и доступных продуктов. Рецепт приготовления Эктора Хименеса-Браво читайте в нашем материале.

Тарт с абрикосом: рецеп

«Я всегда работала с очень крутыми и дорогими ингредиентами – маракуйя, манго… А сейчас сложно достать эти продукты. Я хочу приготовить тарт с локальными продуктами, которые не будут уступать вкус», — пожелала Екатерина.

Для большего удобства разобьем способ приготовления на три этапа: рецепт песочного теста, рецепт франжипани и рецепт конфи.

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Ингредиенты для песочного теста:

  • Сливочное масло – 180 г
  • Сахарная пудра – 98 г
  • Мука – 440 г
  • Яйца – 70 г
  • Соль – 1,5 г

Рецепт песочного теста:

  1. Берем соль, муку, сахарную пудру. Смешиваем ингредиенты. Добавляем охлажденное сливочное масло. Далее выливаем 2 яйца.
  2. Перемешиваем все до образования теста.
  3. Готовое тесто раскатываем между двумя листами пергамента.
  4. Ставим в холодильник, чтобы оно остыло.
  5. После охлажденное тесто нарезаем на полоски для стенок тарта и круглые формы для основания (дна).
  6. Ставим запекаться при температуре 180 градусов до золотистого цвета.

Ингредиенты для франжипани:

  • Сливочное масло — 90 г
  • Миндальная мука  — 90 г
  • Сахар — 90 г

Рецепт франжипани:

  1. Взбиваем сливочное масло, миндальную муку и сахар.
  2. Добавляем яйца.

Ингредиенты для конфи:

  • Абрикосовое пюре — 100 г
  • Пектин — 2 г
  • Сахар — 30 г

Рецепт конфи:

  1. Смешайте абрикосовое пюре, пектин и сахар.
  2. Варите на небольшом огне до однородной массы.
  3. Не забывайте постоянно помешивать конфи, чтобы оно не пригорело.

Тарт с абрикосом: рецеп

Рецепт тарта с абрикосом:

  1. Достаем готовый тарт и наливаем туда франжипани.
  2. Выкладываем сверху сырые абрикосы.
  3. Ставим тарт выпекаться еще 6 минут.
  4. Охлаждаем тарт и выливаем сверху конфи.

Приятного аппетита!

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