Тарт с абрикосом: рецепт от «Прокинься з Ектором»

К самому известному шеф-повару страны пришла королева тартов Екатерина Пескова. В 10 выпуске утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором» готовили изысканный десерт из простых и доступных продуктов. Рецепт приготовления Эктора Хименеса-Браво читайте в нашем материале.

«Я всегда работала с очень крутыми и дорогими ингредиентами – маракуйя, манго… А сейчас сложно достать эти продукты. Я хочу приготовить тарт с локальными продуктами, которые не будут уступать вкус», — пожелала Екатерина.

Для большего удобства разобьем способ приготовления на три этапа: рецепт песочного теста, рецепт франжипани и рецепт конфи.

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Ингредиенты для песочного теста:

Сливочное масло – 180 г

Сахарная пудра – 98 г

Мука – 440 г

Яйца – 70 г

Соль – 1,5 г

Рецепт песочного теста:

Берем соль, муку, сахарную пудру. Смешиваем ингредиенты. Добавляем охлажденное сливочное масло. Далее выливаем 2 яйца. Перемешиваем все до образования теста. Готовое тесто раскатываем между двумя листами пергамента. Ставим в холодильник, чтобы оно остыло. После охлажденное тесто нарезаем на полоски для стенок тарта и круглые формы для основания (дна). Ставим запекаться при температуре 180 градусов до золотистого цвета.

Ингредиенты для франжипани:

Сливочное масло — 90 г

Миндальная мука — 90 г

Сахар — 90 г

Рецепт франжипани:

Взбиваем сливочное масло, миндальную муку и сахар. Добавляем яйца.

Ингредиенты для конфи:

Абрикосовое пюре — 100 г

Пектин — 2 г

Сахар — 30 г

Рецепт конфи:

Смешайте абрикосовое пюре, пектин и сахар. Варите на небольшом огне до однородной массы. Не забывайте постоянно помешивать конфи, чтобы оно не пригорело.

Рецепт тарта с абрикосом:

Достаем готовый тарт и наливаем туда франжипани. Выкладываем сверху сырые абрикосы. Ставим тарт выпекаться еще 6 минут. Охлаждаем тарт и выливаем сверху конфи.

Приятного аппетита!

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