Тарт с абрикосом: рецепт от «Прокинься з Ектором»
К самому известному шеф-повару страны пришла королева тартов Екатерина Пескова. В 10 выпуске утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором» готовили изысканный десерт из простых и доступных продуктов. Рецепт приготовления Эктора Хименеса-Браво читайте в нашем материале.
«Я всегда работала с очень крутыми и дорогими ингредиентами – маракуйя, манго… А сейчас сложно достать эти продукты. Я хочу приготовить тарт с локальными продуктами, которые не будут уступать вкус», — пожелала Екатерина.
Для большего удобства разобьем способ приготовления на три этапа: рецепт песочного теста, рецепт франжипани и рецепт конфи.
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Ингредиенты для песочного теста:
- Сливочное масло – 180 г
- Сахарная пудра – 98 г
- Мука – 440 г
- Яйца – 70 г
- Соль – 1,5 г
Рецепт песочного теста:
- Берем соль, муку, сахарную пудру. Смешиваем ингредиенты. Добавляем охлажденное сливочное масло. Далее выливаем 2 яйца.
- Перемешиваем все до образования теста.
- Готовое тесто раскатываем между двумя листами пергамента.
- Ставим в холодильник, чтобы оно остыло.
- После охлажденное тесто нарезаем на полоски для стенок тарта и круглые формы для основания (дна).
- Ставим запекаться при температуре 180 градусов до золотистого цвета.
Ингредиенты для франжипани:
- Сливочное масло — 90 г
- Миндальная мука — 90 г
- Сахар — 90 г
Рецепт франжипани:
- Взбиваем сливочное масло, миндальную муку и сахар.
- Добавляем яйца.
Ингредиенты для конфи:
- Абрикосовое пюре — 100 г
- Пектин — 2 г
- Сахар — 30 г
Рецепт конфи:
- Смешайте абрикосовое пюре, пектин и сахар.
- Варите на небольшом огне до однородной массы.
- Не забывайте постоянно помешивать конфи, чтобы оно не пригорело.
Рецепт тарта с абрикосом:
- Достаем готовый тарт и наливаем туда франжипани.
- Выкладываем сверху сырые абрикосы.
- Ставим тарт выпекаться еще 6 минут.
- Охлаждаем тарт и выливаем сверху конфи.
Приятного аппетита!
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