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Прокинься з Ектором

Улитки в свекольном бер блане: рецепт от Наталки Петрик в «Прокинься з Ектором»

27.08.2022

Сегодня Наталья Петрик стала гостем 5 выпуска утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором»  2022. Отныне к Эктору Хименесу-Браво приходят звезды проекта «МастерШеф» в поисках рецептов, которыми можно обеспечить полноценное питание украинцев в сегодняшних условиях нехватки продуктов и жесткой экономии. Участница шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Наталка Петрик решила на кухне известного шеф-повара приготовить улиток в свекольном бер блане. Рецепт – дальше в материале!

Прокинься з Ектором 5 выпуск: рецепт улиток

Ингредиенты:

  • Улитки – 6 шт.
  • Чеснок – 5 г
  • Тимьян – 3 г
  • Укроп – 20 г
  • Петрушка – 20 г
  • Свекла – 200 г
  • Сливочное масло – 100 г
  • Виноградный уксус – 10 г
  • Перец горошек – 1 г
  • Лавровые листья – 1 г
  • Уксус – 10 г
  • Грибной соус

Способ приготовления:

  1.  Улиток нужно проварить 5 мин в воде с обычным и виноградным уксусом. Затем добавить лавровый лист, чеснок и чабрец.
  2. Готовим начинку. В большой миске делаем так называемый паштет из укропа, петрушки, добавляем масло, грибной соус и перемешиваем все блендером.
  3. Затем этой начинкой нужно нафаршировать улитку и отправить в духовку на 5-7 мин.
  4. Выжмите из свеклы сок, добавить немного воды, отварки улиток, сливочного масла и томите на сковородке. Должен получиться душистый свекольный соус.
  5. Достаньте улиток из духовки, полейте все соусом и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

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