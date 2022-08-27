Улитки в свекольном бер блане: рецепт от Наталки Петрик в «Прокинься з Ектором»
Сегодня Наталья Петрик стала гостем 5 выпуска утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором» 2022. Отныне к Эктору Хименесу-Браво приходят звезды проекта «МастерШеф» в поисках рецептов, которыми можно обеспечить полноценное питание украинцев в сегодняшних условиях нехватки продуктов и жесткой экономии. Участница шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Наталка Петрик решила на кухне известного шеф-повара приготовить улиток в свекольном бер блане. Рецепт – дальше в материале!
Ингредиенты:
- Улитки – 6 шт.
- Чеснок – 5 г
- Тимьян – 3 г
- Укроп – 20 г
- Петрушка – 20 г
- Свекла – 200 г
- Сливочное масло – 100 г
- Виноградный уксус – 10 г
- Перец горошек – 1 г
- Лавровые листья – 1 г
- Уксус – 10 г
- Грибной соус
Способ приготовления:
- Улиток нужно проварить 5 мин в воде с обычным и виноградным уксусом. Затем добавить лавровый лист, чеснок и чабрец.
- Готовим начинку. В большой миске делаем так называемый паштет из укропа, петрушки, добавляем масло, грибной соус и перемешиваем все блендером.
- Затем этой начинкой нужно нафаршировать улитку и отправить в духовку на 5-7 мин.
- Выжмите из свеклы сок, добавить немного воды, отварки улиток, сливочного масла и томите на сковородке. Должен получиться душистый свекольный соус.
- Достаньте улиток из духовки, полейте все соусом и подавайте на стол.
Приятного аппетита!
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