Улитки в свекольном бер блане: рецепт от Наталки Петрик в «Прокинься з Ектором»

Сегодня Наталья Петрик стала гостем 5 выпуска утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором» 2022. Отныне к Эктору Хименесу-Браво приходят звезды проекта «МастерШеф» в поисках рецептов, которыми можно обеспечить полноценное питание украинцев в сегодняшних условиях нехватки продуктов и жесткой экономии. Участница шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Наталка Петрик решила на кухне известного шеф-повара приготовить улиток в свекольном бер блане. Рецепт – дальше в материале!

Ингредиенты:

Улитки – 6 шт.

Чеснок – 5 г

Тимьян – 3 г

Укроп – 20 г

Петрушка – 20 г

Свекла – 200 г

Сливочное масло – 100 г

Виноградный уксус – 10 г

Перец горошек – 1 г

Лавровые листья – 1 г

Уксус – 10 г

Грибной соус

Способ приготовления:

Улиток нужно проварить 5 мин в воде с обычным и виноградным уксусом. Затем добавить лавровый лист, чеснок и чабрец. Готовим начинку. В большой миске делаем так называемый паштет из укропа, петрушки, добавляем масло, грибной соус и перемешиваем все блендером. Затем этой начинкой нужно нафаршировать улитку и отправить в духовку на 5-7 мин. Выжмите из свеклы сок, добавить немного воды, отварки улиток, сливочного масла и томите на сковородке. Должен получиться душистый свекольный соус. Достаньте улиток из духовки, полейте все соусом и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

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